В Госдуме предложили изменить порядок зачисления в запас

Обязанных состоять на военном учете россиян предложили зачислять в запас без личной явки

11 апреля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

В запас будут записывать на основе данных из единого реестра военнообязанных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В случае принятия поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие призыву, будут попадать в запас без личной явки. Это следует из информации на сайте Госдумы. «При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки», — сказано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Предполагается, что зачисление будет происходить на основании личных данных из единого реестра военнообязанных. 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. Главными изменениями будут создание единого реестра призывников и внедрение электронных повесток. Как рассказывал URA.RU депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин, это необходимо для уменьшения числа уклонистов. Законопроект, в частности, предполагает запрет на выезд из страны со дня получения повестки и до явки в военкомат.

В случае принятия поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие призыву, будут попадать в запас без личной явки. Это следует из информации на сайте Госдумы. «При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки», — сказано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Предполагается, что зачисление будет происходить на основании личных данных из единого реестра военнообязанных. 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. Главными изменениями будут создание единого реестра призывников и внедрение электронных повесток. Как рассказывал URA.RU депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин, это необходимо для уменьшения числа уклонистов. Законопроект, в частности, предполагает запрет на выезд из страны со дня получения повестки и до явки в военкомат.