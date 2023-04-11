В Госдуме предложили изменить порядок зачисления в запас

В случае принятия поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие призыву, будут попадать в запас без личной явки. Это следует из информации на сайте Госдумы.
«При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки», — сказано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Предполагается, что зачисление будет происходить на основании личных данных из единого реестра военнообязанных.
11 апреля Госдума рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. Главными изменениями будут создание единого реестра призывников и внедрение электронных повесток. Как рассказывал URA.RU депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин, это необходимо для уменьшения числа уклонистов. Законопроект, в частности, предполагает запрет на выезд из страны со дня получения повестки и до явки в военкомат.
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В случае принятия поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие призыву, будут попадать в запас без личной явки. Это следует из информации на сайте Госдумы. «При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки», — сказано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Предполагается, что зачисление будет происходить на основании личных данных из единого реестра военнообязанных. 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. Главными изменениями будут создание единого реестра призывников и внедрение электронных повесток. Как рассказывал URA.RU депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин, это необходимо для уменьшения числа уклонистов. Законопроект, в частности, предполагает запрет на выезд из страны со дня получения повестки и до явки в военкомат.