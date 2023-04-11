В Госдуме предложили изменить порядок зачисления в запас

Обязанных состоять на военном учете россиян предложили зачислять в запас без личной явки
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Военный билет. Курган, военный билет, офицер запаса
В запас будут записывать на основе данных из единого реестра военнообязанных Фото:
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Призыв — 2023

В случае принятия поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие призыву, будут попадать в запас без личной явки. Это следует из информации на сайте Госдумы.

«При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки», — сказано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Предполагается, что зачисление будет происходить на основании личных данных из единого реестра военнообязанных.

11 апреля Госдума рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. Главными изменениями будут создание единого реестра призывников и внедрение электронных повесток. Как рассказывал URA.RU депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин, это необходимо для уменьшения числа уклонистов. Законопроект, в частности, предполагает запрет на выезд из страны со дня получения повестки и до явки в военкомат.

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В случае принятия поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие призыву, будут попадать в запас без личной явки. Это следует из информации на сайте Госдумы. «При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки», — сказано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Предполагается, что зачисление будет происходить на основании личных данных из единого реестра военнообязанных. 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. Главными изменениями будут создание единого реестра призывников и внедрение электронных повесток. Как рассказывал URA.RU депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин, это необходимо для уменьшения числа уклонистов. Законопроект, в частности, предполагает запрет на выезд из страны со дня получения повестки и до явки в военкомат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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