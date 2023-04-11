Пермским детям с нарушением речи бесплатно помогут заговорить

В методе «Томатис» используются специальные наушники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми детям с нарушениями речи и слуха помогут заговорить. Ребята с ограниченными возможностью здоровья бесплатно смогут пройти курс лечения методом «Томатис». Ранее лечение таким методом оказывалось только детям, имеющим статут инвалида, не имеющие такого статуса дети были вынуждены ездить в Москву. Об этом URA.RU сообщили в благотворительном фонде «Берегиня».

«Ранее ребята из Перми и края были вынуждены ездить в Москву, чтобы пройти курс „Томатис“. Приходилось оплачивать проезд и проживание не только детям, но и их родителям. Мы очень рады, что смогли создать эффективную и доступную реабилитацию в формате „у дома“, чтобы дети могли получать необходимое лечение вовремя», — говорится в релизе благотворительного фонда.

Проект «Томатис» реализуется в Перми фондом «Берегиня» совместно с общественной организацией «Счастье жить» с 2017 года. Благодаря ему реабилитацию смогли получить 213 детей-инвалидов. Среди них не только дети с нарушением слуха, но и те, которые слышат и понимают речь, но не реагируют на нее.

В «Томатисе» применяется метод сенсорной звуковой стимуляции. В специальных наушниках дети слушают звуковые сигналы и мелодии. Это стимулирует активность всего внутреннего уха целиком, в том числе тех его частей, которые влияют на слуховые и моторные функции. Лечение помогает детям с такими болезням, как аутизм, дизартрия, синдром Дауна, а также слуховыми и речевыми нарушениями.