В Перми рядом с женским СИЗО построят дом для сотрудников ГУФСИН

Дом построят на улице Соликамской
Рядом с женским следственным изолятором в Перми появится многоквартирный дом для сотрудников ГУФСИН по Пермскому краю. Ведомство получило соответствующее разрешение 3 февраля.
«Дом, предназначенный для сотрудников краевого ГУФСИН, разместится возле женского следственного изолятора №5 на улице Соликамской, 246а к1, 2. Территория под застройку располагается на одном участке в 6,49 га с изолятором», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Дом рассчитан на 56 квартир. Жилье станет ведомственным с последующей возможностью для приватизации.
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