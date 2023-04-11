11 апреля 2023

В Перми рядом с женским СИЗО построят дом для сотрудников ГУФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., колючая проволока, запретная зона, периметр зоны, забор зоны
Дом построят на улице Соликамской Фото:

Рядом с женским следственным изолятором в Перми появится многоквартирный дом для сотрудников ГУФСИН по Пермскому краю. Ведомство получило соответствующее разрешение 3 февраля.

«Дом, предназначенный для сотрудников краевого ГУФСИН, разместится возле женского следственного изолятора №5 на улице Соликамской, 246а к1, 2. Территория под застройку располагается на одном участке в 6,49 га с изолятором», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Дом рассчитан на 56 квартир. Жилье станет ведомственным с последующей возможностью для приватизации.

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Рядом с женским следственным изолятором в Перми появится многоквартирный дом для сотрудников ГУФСИН по Пермскому краю. Ведомство получило соответствующее разрешение 3 февраля. «Дом, предназначенный для сотрудников краевого ГУФСИН, разместится возле женского следственного изолятора №5 на улице Соликамской, 246а к1, 2. Территория под застройку располагается на одном участке в 6,49 га с изолятором», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Дом рассчитан на 56 квартир. Жилье станет ведомственным с последующей возможностью для приватизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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