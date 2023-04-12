У челябинских управленцев появился шанс заявить о себе на федеральном уровне

Для участия в конкурсе «Лидеры России» надо заполнить анкету на сайте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Управленцы из Челябинской области вместе с коллегами из других регионов страны смогут заявить о себе на конкурсе «Лидеры России». Как сообщил полпред президента Владимир Якушев, участников зачислят в резерв перспективных управленцев.

«Для России принципиально важно иметь резерв талантливых, перспективных управленцев. Конкурс „Лидеры России“ позволяет найти таких перспективных людей и помогает им раскрыть свой потенциал», — отметил Якушев.

Жители УрФО подали 3,5 тысячи анкет для участия в конкурсе. Организаторы отметили, что мероприятие позволит каждому проверить свои силы и знания, перенять опыт коллег. С участниками будут работать наставники из числа лидеров бизнеса и госуправления.

Заявки принимают от менеджеров разных сфер деятельности. В настоящий момент свыше 12% анкет заполнили руководители-промышленники, 7% — менеджеры-педагоги, по 7% — строители и архитекторы вместе с айтишниками. Также есть заявления от предпринимателей, медиков и представителей сферы торговли.

На Урале самыми активными жителями регионов, кто заполнил анкеты на сайте мероприятия, стали жители Тюменской и Свердловской областей. В топ-15 по стране также вошли участники из ХМАО и ЯНАО.