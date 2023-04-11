11 апреля 2023

Нефтесервис в ХМАО готов платить инженерам-стажерам до 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство. архив. Пермь, трубопровод, техника безопасности, монтажники, задвижка, инженеры, сверка, эксплуатация
Компания рассматривает соискателей с высшим техническим образованием Фото:

Компания «СпецПетроСервис», работающая на месторождениях «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и «ННК» в ХМАО, открыла вакансию стажера инженера по буровым растворам. Работодатель сообщил, что сотрудник имеет возможность заработать до 350 тысяч рублей в месяц.

«Компания ищет кандидатов с высшим техническим образованием на вакансию стажера инженера по буровым растворам. Предприятие предоставляет необходимые условия для комфортной работы с возможностью зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц», — сказал представитель «СпецПетроСервис».

Соискатель должен обладать знаниями в области физический, коллоидной и органической химии, быть опытным пользователем компьютера. Компания официально оформляет сотрудников и предоставляет полный соцпакет.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтесервис в ХМАО выплачивает вознаграждение сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. Премия по акции «Приведи друга» составляет 20 тысяч рублей.

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Компания «СпецПетроСервис», работающая на месторождениях «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и «ННК» в ХМАО, открыла вакансию стажера инженера по буровым растворам. Работодатель сообщил, что сотрудник имеет возможность заработать до 350 тысяч рублей в месяц. «Компания ищет кандидатов с высшим техническим образованием на вакансию стажера инженера по буровым растворам. Предприятие предоставляет необходимые условия для комфортной работы с возможностью зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц», — сказал представитель «СпецПетроСервис». Соискатель должен обладать знаниями в области физический, коллоидной и органической химии, быть опытным пользователем компьютера. Компания официально оформляет сотрудников и предоставляет полный соцпакет. Ранее URA.RU сообщало, что нефтесервис в ХМАО выплачивает вознаграждение сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. Премия по акции «Приведи друга» составляет 20 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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