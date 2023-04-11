Нефтесервис в ХМАО готов платить инженерам-стажерам до 350 тысяч рублей

Компания «СпецПетроСервис», работающая на месторождениях «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и «ННК» в ХМАО, открыла вакансию стажера инженера по буровым растворам. Работодатель сообщил, что сотрудник имеет возможность заработать до 350 тысяч рублей в месяц.
«Компания ищет кандидатов с высшим техническим образованием на вакансию стажера инженера по буровым растворам. Предприятие предоставляет необходимые условия для комфортной работы с возможностью зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц», — сказал представитель «СпецПетроСервис».
Соискатель должен обладать знаниями в области физический, коллоидной и органической химии, быть опытным пользователем компьютера. Компания официально оформляет сотрудников и предоставляет полный соцпакет.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтесервис в ХМАО выплачивает вознаграждение сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. Премия по акции «Приведи друга» составляет 20 тысяч рублей.
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