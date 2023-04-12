Жители ХМАО стали чаще находить работу за рубежом

13 апреля 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Чаще всего жители ХМАО уезжают работать в Казахстан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители ХМАО стали получать больше приглашений на иностранные вакансии в январе—марте 2023 года, чем в первом квартале 2022 года. По данным рекрутингового сервиса HH.ru, 373 резюме отправили соискатели из Югры. «За январь—март 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, размещенных соискателями из России: это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили в том числе и 373 резюме, созданных соискателями из ХМАО. Чаще всего это были вакансии из Казахстана (35%) и Беларуси (17%), а также Азербайджана (10%), Грузии (8%), Узбекистана и Турции (по 6%), Армении и США (по 4%), Кыргызстана (3%)», — сообщает HH.ru. По данным портала, чаще всего югорчане уезжают работать в Казахстан и Беларусь. Проще всего найти работу за рубежом менеджерам по продажам, программистам, дизайнерам, операторам колл-центров, SMM-щикам, преподавателям и секретарям. Ранее URA.RU писало о нефтесервисной компании в ХМАО, готовой платить 350 тысяч рублей инженерам-стажерам. Соискатель должен иметь высшее образование и обладать знаниями в области физический, коллоидной и органической химии.

Жители ХМАО стали получать больше приглашений на иностранные вакансии в январе—марте 2023 года, чем в первом квартале 2022 года. По данным рекрутингового сервиса HH.ru, 373 резюме отправили соискатели из Югры. «За январь—март 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, размещенных соискателями из России: это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили в том числе и 373 резюме, созданных соискателями из ХМАО. Чаще всего это были вакансии из Казахстана (35%) и Беларуси (17%), а также Азербайджана (10%), Грузии (8%), Узбекистана и Турции (по 6%), Армении и США (по 4%), Кыргызстана (3%)», — сообщает HH.ru. По данным портала, чаще всего югорчане уезжают работать в Казахстан и Беларусь. Проще всего найти работу за рубежом менеджерам по продажам, программистам, дизайнерам, операторам колл-центров, SMM-щикам, преподавателям и секретарям. Ранее URA.RU писало о нефтесервисной компании в ХМАО, готовой платить 350 тысяч рублей инженерам-стажерам. Соискатель должен иметь высшее образование и обладать знаниями в области физический, коллоидной и органической химии.