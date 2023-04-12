12 апреля 2023

В Челябинске стало меньше коммунальных квартир

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки, жилье. Челябинск, дым, недвижимость, воздух, смог, ипотека, атмосфера, город, северо-западный район, дом, жилье, стройка, новостройка, ижс, северозапад
С 2020 по 2023 год число коммунальных квартир снизилось более чем в два раза Фото:

В Челябинске с 2020 по 2023 год число коммунальных квартир снизилось более чем в два раза — с 400 тысяч до 170. Об этом сообщается в исследовании на популярном портале о недвижимости.

«Популярность такого формата жилья уменьшается. Многие покупатели с небольшим бюджетом делают выбор в пользу студий, в которых они будут являться единственными хозяевами. На рынке Челябинска сохраняется долгосрочный тренд на снижение числа коммунальных квартир: в марте 2020 года было доступно 400 лотов, сейчас — 170 лотов», — рассказали аналитики сайта «Циан. Аналитика».

Аналитики также отмечают, во всех городах РФ количество коммуналок и дальше будет сокращаться благодаря программам по расселению и покупке нескольких комнат за раз, таким образом формируется полноценная квартира. Спрос на коммуналки пока не исчез совсем по причине дешевизны сегмента.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 2020 по 2023 год число коммунальных квартир снизилось более чем в два раза — с 400 тысяч до 170. Об этом сообщается в исследовании на популярном портале о недвижимости. «Популярность такого формата жилья уменьшается. Многие покупатели с небольшим бюджетом делают выбор в пользу студий, в которых они будут являться единственными хозяевами. На рынке Челябинска сохраняется долгосрочный тренд на снижение числа коммунальных квартир: в марте 2020 года было доступно 400 лотов, сейчас — 170 лотов», — рассказали аналитики сайта «Циан. Аналитика». Аналитики также отмечают, во всех городах РФ количество коммуналок и дальше будет сокращаться благодаря программам по расселению и покупке нескольких комнат за раз, таким образом формируется полноценная квартира. Спрос на коммуналки пока не исчез совсем по причине дешевизны сегмента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...