В Челябинске стало меньше коммунальных квартир

13 апреля 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

С 2020 по 2023 год число коммунальных квартир снизилось более чем в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 2020 по 2023 год число коммунальных квартир снизилось более чем в два раза — с 400 тысяч до 170. Об этом сообщается в исследовании на популярном портале о недвижимости. «Популярность такого формата жилья уменьшается. Многие покупатели с небольшим бюджетом делают выбор в пользу студий, в которых они будут являться единственными хозяевами. На рынке Челябинска сохраняется долгосрочный тренд на снижение числа коммунальных квартир: в марте 2020 года было доступно 400 лотов, сейчас — 170 лотов», — рассказали аналитики сайта «Циан. Аналитика». Аналитики также отмечают, во всех городах РФ количество коммуналок и дальше будет сокращаться благодаря программам по расселению и покупке нескольких комнат за раз, таким образом формируется полноценная квартира. Спрос на коммуналки пока не исчез совсем по причине дешевизны сегмента.

В Челябинске с 2020 по 2023 год число коммунальных квартир снизилось более чем в два раза — с 400 тысяч до 170. Об этом сообщается в исследовании на популярном портале о недвижимости. «Популярность такого формата жилья уменьшается. Многие покупатели с небольшим бюджетом делают выбор в пользу студий, в которых они будут являться единственными хозяевами. На рынке Челябинска сохраняется долгосрочный тренд на снижение числа коммунальных квартир: в марте 2020 года было доступно 400 лотов, сейчас — 170 лотов», — рассказали аналитики сайта «Циан. Аналитика». Аналитики также отмечают, во всех городах РФ количество коммуналок и дальше будет сокращаться благодаря программам по расселению и покупке нескольких комнат за раз, таким образом формируется полноценная квартира. Спрос на коммуналки пока не исчез совсем по причине дешевизны сегмента.