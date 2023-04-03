Помощник Путина летит в Екатеринбург проверять знаковые стройки

04 апреля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Игорь Левитин будет работать в Екатеринбурге 13 или 14 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин в середине апреля приедет в Екатеринбург, чтобы открыть Дворец дзюдо, а также проверить, как обстоят дела с двумя другими знаковыми инфраструктурными объектами. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному правительству. «Дата визита уточняется. Это будет 13 или 14 апреля. Помимо Дворца дзюдо, Левитину покажут уже введенный Дворец водных видов спорта. Кроме того, он оценит, как реализуется проект ТЛЦ „Уральский“», — поделился собеседник. В региональном департаменте информполитики (ДИП) от комментариев воздержались. Дворец дзюдо и Дворец водных видов спорта примут Международный фестиваль студенческого спорта, которым заменили перенесенную на неопределенный срок Универсиаду. Фестиваль намечен на август 2023-го.

Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин в середине апреля приедет в Екатеринбург, чтобы открыть Дворец дзюдо, а также проверить, как обстоят дела с двумя другими знаковыми инфраструктурными объектами. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному правительству. «Дата визита уточняется. Это будет 13 или 14 апреля. Помимо Дворца дзюдо, Левитину покажут уже введенный Дворец водных видов спорта. Кроме того, он оценит, как реализуется проект ТЛЦ „Уральский“», — поделился собеседник. В региональном департаменте информполитики (ДИП) от комментариев воздержались. Дворец дзюдо и Дворец водных видов спорта примут Международный фестиваль студенческого спорта, которым заменили перенесенную на неопределенный срок Универсиаду. Фестиваль намечен на август 2023-го.