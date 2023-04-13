В Перми будут снимать фильм «Брат-3» с участием снохи миллиардера Репина

Премьера фильма «Брат-3» запланирована на осень 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми в конце апреля состоятся съемки кинокартины «Брат-3». В них примут участие французский актер Оливье Сиу и актриса Наталья Репина, которая является супругой сына пермского бизнесмена Александра Репина.

«В Перми 29 апреля на улице Окулова, 18 пройдут съемки фильма „Брат-3“. В них будут задействованы французский актер Оливье Сиу и пермская актриса Наталья Репина. Актеры приедут в столицу Прикамья уже в конце апреля», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на свой источник.

Сюжет не связан с фильмами режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Действие новой картины происходит в Тамбове в начале XXI века. Герои ленты — генеральская дочь, которая влюблена в уличного художника, члены преступной группировки, возглавляемой братом-близнецом генерала, двое грабителей-неудачников. Состоит фильм из нескольких киноновелл, которые в итоге объединяются в общую историю. Премьера запланирована на осень 2023 года.