В ХМАО упали цены на бензин

14 апреля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Больше всего стоимость топлива снизилась в Нефтеюганске Фото: Александр Елизаров © URA.RU В шести муниципалитетах ХМАО снизились цены на бензин. Больше всего стоимость топлива упала в Нефтеюганске. Об этом сообщили в Региональном аналитическом центре. «По результатам мониторинга за период с 03.04.2023 по 10.04.2023 в 6 муниципальных образованиях Югры наблюдается снижение цен на автомобильное топливо, в 3 муниципальных образованиях наблюдается как снижение, так и рост на отдельные виды топлива, в 3 муниципальных образованиях рост цен, в 10 муниципальных образованиях цены остались на прежнем уровне. Максимальное снижение цен на ГСМ зафиксировано в Нефтеюганске (АИ-92 — 99,66%, АИ-95 — 99,20%)», — говорится на сайте ведомства. При этом в Радужном снизились цены на газовое топливо (96,08%), а в Мегионе на дизельное (97,16%). Однако в последнем муниципалитете наоборот зафиксировано повышение стоимости бензина (102,68%). Дизельное топливо больше всего подорожало в Нижневартовском районе (100,26%). Ранее URA.RU рассказывало, что в нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Тогда за неделю максимальное повышение было отмечено в Ханты-Мансийском районе.

В шести муниципалитетах ХМАО снизились цены на бензин. Больше всего стоимость топлива упала в Нефтеюганске. Об этом сообщили в Региональном аналитическом центре. «По результатам мониторинга за период с 03.04.2023 по 10.04.2023 в 6 муниципальных образованиях Югры наблюдается снижение цен на автомобильное топливо, в 3 муниципальных образованиях наблюдается как снижение, так и рост на отдельные виды топлива, в 3 муниципальных образованиях рост цен, в 10 муниципальных образованиях цены остались на прежнем уровне. Максимальное снижение цен на ГСМ зафиксировано в Нефтеюганске (АИ-92 — 99,66%, АИ-95 — 99,20%)», — говорится на сайте ведомства. При этом в Радужном снизились цены на газовое топливо (96,08%), а в Мегионе на дизельное (97,16%). Однако в последнем муниципалитете наоборот зафиксировано повышение стоимости бензина (102,68%). Дизельное топливо больше всего подорожало в Нижневартовском районе (100,26%). Ранее URA.RU рассказывало, что в нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Тогда за неделю максимальное повышение было отмечено в Ханты-Мансийском районе.