13 апреля 2023

В Пермском крае подорожали яйца и масло

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица, решетка яиц, десяток
Яйца в крае стали дороже на 3,8% Фото:

Среди продовольственных товаров в Пермском крае в марте больше всего подорожали яйца, сливочное масло и сахар. Об этом сообщается в статистике на сайте Пермьстата.

Согласно исследованию, в предыдущем месяце средняя стоимость яиц выросла на 3,8%, масла — на 2,1%, а сахара — на 2,1%. Подешевели на 1-2% мясо, молочная продукция, крупа, алкоголь, картофель. Значительно подорожали морковь (+7%) и грибы (+7%).

Среди непродовольственных товаров нет позиций, которые подорожали более, чем на 0,8%. Больше всего цены снизились на телерадиотовары — на 7%. В среднем все цены по краю стали выше на 0,3%.

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Среди продовольственных товаров в Пермском крае в марте больше всего подорожали яйца, сливочное масло и сахар. Об этом сообщается в статистике на сайте Пермьстата. Согласно исследованию, в предыдущем месяце средняя стоимость яиц выросла на 3,8%, масла — на 2,1%, а сахара — на 2,1%. Подешевели на 1-2% мясо, молочная продукция, крупа, алкоголь, картофель. Значительно подорожали морковь (+7%) и грибы (+7%). Среди непродовольственных товаров нет позиций, которые подорожали более, чем на 0,8%. Больше всего цены снизились на телерадиотовары — на 7%. В среднем все цены по краю стали выше на 0,3%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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