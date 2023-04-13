В Пермском крае подорожали яйца и масло

14 апреля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Яйца в крае стали дороже на 3,8% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Среди продовольственных товаров в Пермском крае в марте больше всего подорожали яйца, сливочное масло и сахар. Об этом сообщается в статистике на сайте Пермьстата. Согласно исследованию, в предыдущем месяце средняя стоимость яиц выросла на 3,8%, масла — на 2,1%, а сахара — на 2,1%. Подешевели на 1-2% мясо, молочная продукция, крупа, алкоголь, картофель. Значительно подорожали морковь (+7%) и грибы (+7%). Среди непродовольственных товаров нет позиций, которые подорожали более, чем на 0,8%. Больше всего цены снизились на телерадиотовары — на 7%. В среднем все цены по краю стали выше на 0,3%.

Среди продовольственных товаров в Пермском крае в марте больше всего подорожали яйца, сливочное масло и сахар. Об этом сообщается в статистике на сайте Пермьстата. Согласно исследованию, в предыдущем месяце средняя стоимость яиц выросла на 3,8%, масла — на 2,1%, а сахара — на 2,1%. Подешевели на 1-2% мясо, молочная продукция, крупа, алкоголь, картофель. Значительно подорожали морковь (+7%) и грибы (+7%). Среди непродовольственных товаров нет позиций, которые подорожали более, чем на 0,8%. Больше всего цены снизились на телерадиотовары — на 7%. В среднем все цены по краю стали выше на 0,3%.