В Росгосцирке объяснили, почему под упавшим гимнастом в Заречном не было матов

Охрана труда не предполагает наличие матов при выполнении цирковых трюков, которые делал ребенок-гимнаст из Заречного (Свердловская область). Ранее мальчик упал с трехметровой высоты.
«Данный вид воздушного номера (гимнасты на ремнях) не предусматривает использования мата, так как в номере нет отрывных трюков, и номер исполняется в „каче“», — рассказали «КП» представители Росгосцирка. Они пояснили, что по требованиям охраны труда, защитой мальчика служили страховочные петли («удавки»), которые крепятся к запястью артиста и к страховочному тросу.
Ранее в Заречном 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. После инцидента пострадавший находился в медикаментозной коме, а затем его состояние стало стабильным. Следователи возбудили уголовное дело, которое взял на контроль глава СКР
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