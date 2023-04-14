В Росгосцирке объяснили, почему под упавшим гимнастом в Заречном не было матов

Росгосцирк: при выполнении трюка гимнастом в Заречном маты были не нужны

14 апреля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Гимнасты не используют маты, если в номере нет отрывных трюков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Охрана труда не предполагает наличие матов при выполнении цирковых трюков, которые делал ребенок-гимнаст из Заречного (Свердловская область). Ранее мальчик упал с трехметровой высоты. «Данный вид воздушного номера (гимнасты на ремнях) не предусматривает использования мата, так как в номере нет отрывных трюков, и номер исполняется в „каче“», — рассказали «КП» представители Росгосцирка. Они пояснили, что по требованиям охраны труда, защитой мальчика служили страховочные петли («удавки»), которые крепятся к запястью артиста и к страховочному тросу. Ранее в Заречном 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. После инцидента пострадавший находился в медикаментозной коме, а затем его состояние стало стабильным. Следователи возбудили уголовное дело, которое взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин .

Охрана труда не предполагает наличие матов при выполнении цирковых трюков, которые делал ребенок-гимнаст из Заречного (Свердловская область). Ранее мальчик упал с трехметровой высоты. «Данный вид воздушного номера (гимнасты на ремнях) не предусматривает использования мата, так как в номере нет отрывных трюков, и номер исполняется в „каче“», — рассказали «КП» представители Росгосцирка. Они пояснили, что по требованиям охраны труда, защитой мальчика служили страховочные петли («удавки»), которые крепятся к запястью артиста и к страховочному тросу. Ранее в Заречном 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. После инцидента пострадавший находился в медикаментозной коме, а затем его состояние стало стабильным. Следователи возбудили уголовное дело, которое взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.