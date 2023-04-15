Политолог Еремина раскрыла сценарий, при котором Польша получит часть Украины

Политолог Еремина: Польша сумеет забрать часть Украины при помощи экономических программ

16 апреля 2023 в 04:14 Размер текста - 17 +

Польша может получить украинские территории без рисков для себя, считает Еремина Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша может предложить включение западной территорий Украины для реализации экономических программ, а за тем начать другие действия, вплоть до референдума. Об этом рассказала политолог, доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, это самый приятный сценарий для поляков, который позволит получить украинские территории без рисков и ущерба для себя. «Самое приятное для поляков в этом смысле было бы получить территории без рисков и ущерба для себя. По крайней мере поляки могут предложить включение данных территорий для реализации, например, экономических программ, а за этим могут последовать и другие действия, вплоть до референдума на территории Западной Украины. В такой конфигурации Украины не будет», — передают слова политолога «Известия». Еремина отметила, что для Польши захват территорий Украины очень сложный, но в некотором роде экзистенциальный вопрос. Он связан с неким историческим реваншем, направленным именно против России. Однако, по мнению политолога, при активной внешней политике России и ее военном продвижении поляки могут побояться ставить этот вопрос ребром. Ранее Польша заявила о желании захватить запад Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat опубликовала материал, в котором назвало дату захвата — 4 мая 2023 года. Бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может передать Польше часть западных территорий в обмен на крупномасштабную военную помощь в атаке на Крым. Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявлял, что Польша планирует захватить часть территории Украины в обход Североатлантического альянса, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша может предложить включение западной территорий Украины для реализации экономических программ, а за тем начать другие действия, вплоть до референдума. Об этом рассказала политолог, доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, это самый приятный сценарий для поляков, который позволит получить украинские территории без рисков и ущерба для себя. «Самое приятное для поляков в этом смысле было бы получить территории без рисков и ущерба для себя. По крайней мере поляки могут предложить включение данных территорий для реализации, например, экономических программ, а за этим могут последовать и другие действия, вплоть до референдума на территории Западной Украины. В такой конфигурации Украины не будет», — передают слова политолога «Известия». Еремина отметила, что для Польши захват территорий Украины очень сложный, но в некотором роде экзистенциальный вопрос. Он связан с неким историческим реваншем, направленным именно против России. Однако, по мнению политолога, при активной внешней политике России и ее военном продвижении поляки могут побояться ставить этот вопрос ребром. Ранее Польша заявила о желании захватить запад Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat опубликовала материал, в котором назвало дату захвата — 4 мая 2023 года. Бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может передать Польше часть западных территорий в обмен на крупномасштабную военную помощь в атаке на Крым. Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявлял, что Польша планирует захватить часть территории Украины в обход Североатлантического альянса, пишет RT.