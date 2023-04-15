Мужчина ушел из дома 31 марта (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 36-летний Анатолий Голдобин. Его ищут с 31 марта, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти Анатолия Голдобина! Он потерялся 31 марта», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, русые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в черную кожаную куртку, зеленые штаны, кроссовки и черную шапку. Если вам что-то известно о местоположении мужчины, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48 или +7 (800) 700-54-52.
Волонтеры призывают всех неравнодушных подключиться к поискам пропавшего мужчины
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