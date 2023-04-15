Челябинские родители просят очистить городской бор от бродячих собак

16 апреля 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Челябинцы утверждают, что число бездомных псов в бору выросло до нескольких сотен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители детей, которые посещают спортивные секции на территории Челябинского городского бора, просят власти очистить лес от бродячих собак. По их сведениями, стаи бездомных животных нападают на детей. «За последние два месяца на несколько наших детей-спортсменов совершены нападения стаями бродячих собак. Просим очистить бор от всех бродячих собак во избежание трагедий», — говорится в коллективном письме на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Письмо подписали родители детей, которые занимаются в секциях спортивного ориентирования, легкой атлетики, спортивного туризма и лыжами. По их информации, число собак в городском бору за последние два года выросло до нескольких сотен. Некоторые уголки бора горожане посещать перестали, поскольку там наблюдается скопление стай животных. В Челябинской области с начала года произошло несколько нападений бродячих псов на детей. Так, в Троицке мальчика покусала собака, когда он шел в школу в поселке ГРЭС. В Коркино агрессивные собаки систематически нападали на горожан, в том числе детей. В соседнем Оренбурге 16 апреля стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка.

Родители детей, которые посещают спортивные секции на территории Челябинского городского бора, просят власти очистить лес от бродячих собак. По их сведениями, стаи бездомных животных нападают на детей. «За последние два месяца на несколько наших детей-спортсменов совершены нападения стаями бродячих собак. Просим очистить бор от всех бродячих собак во избежание трагедий», — говорится в коллективном письме на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Письмо подписали родители детей, которые занимаются в секциях спортивного ориентирования, легкой атлетики, спортивного туризма и лыжами. По их информации, число собак в городском бору за последние два года выросло до нескольких сотен. Некоторые уголки бора горожане посещать перестали, поскольку там наблюдается скопление стай животных. В Челябинской области с начала года произошло несколько нападений бродячих псов на детей. Так, в Троицке мальчика покусала собака, когда он шел в школу в поселке ГРЭС. В Коркино агрессивные собаки систематически нападали на горожан, в том числе детей. В соседнем Оренбурге 16 апреля стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка.