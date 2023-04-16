В Соликамске дети собрали почти 100 тысяч рублей для бойцов СВО

17 апреля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Средства собирали на благотворительном концерте (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Соликамске Пермского края прошел благотворительный концерт, в котором приняли участие детские коллективы города. На нем организаторам удалось собрать 92 тысячи рублей, которые направят на закупку оборудования для участников спецоперации, рассказали в мэрии Соликамска. В Соляной столице прошел благотворительный концерт «Дети Соликамска за мир». 92 тысячи рублей собрали организаторы благотворительного концерта в поддержку участников СВО. Все вырученные средства пойдут на закупку жизненно необходимого оборудования для бойцов», — сообщается на сайте администрации Соликамска. Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. Объявивший ее президент России Владимир Путин заявлял, что главная ее цель — защита мирных жителей Донбасса. Жители РФ постоянно оказывают поддержку бойцам, закупая различное оборудование, изготавливая одежду и маскировочные сети.

В Соликамске Пермского края прошел благотворительный концерт, в котором приняли участие детские коллективы города. На нем организаторам удалось собрать 92 тысячи рублей, которые направят на закупку оборудования для участников спецоперации, рассказали в мэрии Соликамска. В Соляной столице прошел благотворительный концерт «Дети Соликамска за мир». 92 тысячи рублей собрали организаторы благотворительного концерта в поддержку участников СВО. Все вырученные средства пойдут на закупку жизненно необходимого оборудования для бойцов», — сообщается на сайте администрации Соликамска. Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. Объявивший ее президент России Владимир Путин заявлял, что главная ее цель — защита мирных жителей Донбасса. Жители РФ постоянно оказывают поддержку бойцам, закупая различное оборудование, изготавливая одежду и маскировочные сети.