16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Соликамске дети собрали почти 100 тысяч рублей для бойцов СВО

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День благотворительности от фонда «Дети России» - ЯЗнаюЯПонимаю. Екатеринбург, благотворительность, сбор средств, сбор денег
Средства собирали на благотворительном концерте (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Соликамске Пермского края прошел благотворительный концерт, в котором приняли участие детские коллективы города. На нем организаторам удалось собрать 92 тысячи рублей, которые направят на закупку оборудования для участников спецоперации, рассказали в мэрии Соликамска.

В Соляной столице прошел благотворительный концерт «Дети Соликамска за мир». 92 тысячи рублей собрали организаторы благотворительного концерта в поддержку участников СВО. Все вырученные средства пойдут на закупку жизненно необходимого оборудования для бойцов», — сообщается на сайте администрации Соликамска.

Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. Объявивший ее президент России Владимир Путин заявлял, что главная ее цель — защита мирных жителей Донбасса. Жители РФ постоянно оказывают поддержку бойцам, закупая различное оборудование, изготавливая одежду и маскировочные сети.

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В Соликамске Пермского края прошел благотворительный концерт, в котором приняли участие детские коллективы города. На нем организаторам удалось собрать 92 тысячи рублей, которые направят на закупку оборудования для участников спецоперации, рассказали в мэрии Соликамска. В Соляной столице прошел благотворительный концерт «Дети Соликамска за мир». 92 тысячи рублей собрали организаторы благотворительного концерта в поддержку участников СВО. Все вырученные средства пойдут на закупку жизненно необходимого оборудования для бойцов», — сообщается на сайте администрации Соликамска. Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. Объявивший ее президент России Владимир Путин заявлял, что главная ее цель — защита мирных жителей Донбасса. Жители РФ постоянно оказывают поддержку бойцам, закупая различное оборудование, изготавливая одежду и маскировочные сети.
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