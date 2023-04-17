Экс-директора спортклуба Магнитогорска осудили за 25 преступлений

Экс-директор частично признал свою вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директора муниципального спортивно-технического клуба Магнитогорска (МБУ «МСТК», Челябинская область) Андрея Д. осудили за 25 преступлений. Как сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда города, 20 эпизодов связаны с мошенничеством и пять — с присвоением.

«Вступил в силу приговор Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска по уголовному делу в отношении Андрея Д. 1972 года рождения. Осужденный признан виновным в совершении двадцати преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), и пяти преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», — рассказали представители суда на сайте.

Назначение на должность Андрей Д. получил из мэрии в 2016 году, а эпизоды преступлений относятся к 2016—2019 годам. В качестве агента осужденный получал деньги от регионального минспорта на участие воспитанников клуба в соревнованиях. Пользуясь доверием, Андрей Д. готовил подложные документы. Они касались проживания в гостиницах тренера со спортсменами и питания, в том числе витаминизации, в командировках. Полученные для компенсации расходов деньги экс-директор расходовал на личные нужды.

Вину бывший директор МБУ «МСТК» частично признал по 24 эпизодам. По ним же он возместил ущерб минспорта области. Учитывая эти обстоятельства, личность экс-руководителя, а также помощь следствию, суд приговорил виновного к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Раз в месяц осужденный будет отмечаться в спецоргане по контролю, согласовывать с ним смену своего места жительства и работы.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Совокупно бывшему директору МБУ «МСТК» придется заплатить чуть больше миллиона рублей. Из них 334,8 тысячи рублей предназначены Геннадию Г. и почти 683 тысячи рублей — минспорта. До погашения исковых требований суд сохранил арест на три автомобиля виновного: Skoda, Volkswagen и Lada.