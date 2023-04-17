На бывших землях Минобороны РФ в Перми построят жилой комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему недвижимость. Курган, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Строить ЖК будут в пять этапов Фото:

Компания ПМД планирует заняться комплексным развитием бывшей территории Минобороны России вблизи расформированного военного авиационно-технического училища по улице Карпинского в Перми. Представитель девелопера Руслан Солин сообщил о возведении порядка 75 тысяч квадратных метров жилья. Соответствующее соглашение с правительством Пермского края уже подписано.

«В Индустриальном районе Перми на улице Карпинского, 115 возведут примерно 75 тысяч квадратных метров жилья переменной этажности: от 7 до 9 этажей. Там же построят детский сад на 189 мест, реконструируют улично-дорожную сеть. <…> В парке Победы напротив появится открытое спортивное сооружение для жителей микрорайона. Строить ЖК ПМД планирует в пять этапов», — пояснил Руслан Солин, передает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее администрация города и ООО СЗ «Молот» (является структурой ГК «ПМД») подписали договор мены земельных участков в квартале у Центрального рынка. Речь идет о территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Борчанинова и Луначарского.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания ПМД планирует заняться комплексным развитием бывшей территории Минобороны России вблизи расформированного военного авиационно-технического училища по улице Карпинского в Перми. Представитель девелопера Руслан Солин сообщил о возведении порядка 75 тысяч квадратных метров жилья. Соответствующее соглашение с правительством Пермского края уже подписано. «В Индустриальном районе Перми на улице Карпинского, 115 возведут примерно 75 тысяч квадратных метров жилья переменной этажности: от 7 до 9 этажей. Там же построят детский сад на 189 мест, реконструируют улично-дорожную сеть. <…> В парке Победы напротив появится открытое спортивное сооружение для жителей микрорайона. Строить ЖК ПМД планирует в пять этапов», — пояснил Руслан Солин, передает «Коммерсант-Прикамье». Ранее администрация города и ООО СЗ «Молот» (является структурой ГК «ПМД») подписали договор мены земельных участков в квартале у Центрального рынка. Речь идет о территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Борчанинова и Луначарского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...