На бывших землях Минобороны РФ в Перми построят жилой комплекс

Строить ЖК будут в пять этапов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания ПМД планирует заняться комплексным развитием бывшей территории Минобороны России вблизи расформированного военного авиационно-технического училища по улице Карпинского в Перми. Представитель девелопера Руслан Солин сообщил о возведении порядка 75 тысяч квадратных метров жилья. Соответствующее соглашение с правительством Пермского края уже подписано.

«В Индустриальном районе Перми на улице Карпинского, 115 возведут примерно 75 тысяч квадратных метров жилья переменной этажности: от 7 до 9 этажей. Там же построят детский сад на 189 мест, реконструируют улично-дорожную сеть. <…> В парке Победы напротив появится открытое спортивное сооружение для жителей микрорайона. Строить ЖК ПМД планирует в пять этапов», — пояснил Руслан Солин, передает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее администрация города и ООО СЗ «Молот» (является структурой ГК «ПМД») подписали договор мены земельных участков в квартале у Центрального рынка. Речь идет о территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Борчанинова и Луначарского.