Закрытый кинотеатр «Кристалл» планирует занять Пермская синематека

18 апреля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Систему IMAX из «Кристалла» уже вывезли Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская синематека планирует переехать из киноцентра «Премьер» в закрытый ранее кинотеатр «Кристалл». Этот вопрос на следующей неделе будут обсуждать с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, пишет «Новый компаньон». «У Дмитрия Махонина 24 апреля планируется обсудить важные изменения, касающиеся учреждений культуры. В частности, директор Пермской синематеки Ирина Ясырева расскажет о плане переезда учреждения в новое здание — кинотеатр „Кристалл“», — сообщается на сайте издания. Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми собственники закрыли в конце февраля. Власти рассматривали вариант размещения там нового Регионального молодежного центра. В конце марта Махонин заявлял, что учреждения культуры могут занимать площади в ТРК, а также кинозалах, который построено в избытке.

Пермская синематека планирует переехать из киноцентра «Премьер» в закрытый ранее кинотеатр «Кристалл». Этот вопрос на следующей неделе будут обсуждать с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, пишет «Новый компаньон». «У Дмитрия Махонина 24 апреля планируется обсудить важные изменения, касающиеся учреждений культуры. В частности, директор Пермской синематеки Ирина Ясырева расскажет о плане переезда учреждения в новое здание — кинотеатр „Кристалл“», — сообщается на сайте издания. Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми собственники закрыли в конце февраля. Власти рассматривали вариант размещения там нового Регионального молодежного центра. В конце марта Махонин заявлял, что учреждения культуры могут занимать площади в ТРК, а также кинозалах, который построено в избытке.