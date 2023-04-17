17 апреля 2023

Закрытый кинотеатр «Кристалл» планирует занять Пермская синематека

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Систему IMAX из «Кристалла» уже вывезли
Систему IMAX из «Кристалла» уже вывезли Фото:

Пермская синематека планирует переехать из киноцентра «Премьер» в закрытый ранее кинотеатр «Кристалл». Этот вопрос на следующей неделе будут обсуждать с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, пишет «Новый компаньон».

«У Дмитрия Махонина 24 апреля планируется обсудить важные изменения, касающиеся учреждений культуры. В частности, директор Пермской синематеки Ирина Ясырева расскажет о плане переезда учреждения в новое здание — кинотеатр „Кристалл“», — сообщается на сайте издания.

Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми собственники закрыли в конце февраля. Власти рассматривали вариант размещения там нового Регионального молодежного центра. В конце марта Махонин заявлял, что учреждения культуры могут занимать площади в ТРК, а также кинозалах, который построено в избытке.

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Пермская синематека планирует переехать из киноцентра «Премьер» в закрытый ранее кинотеатр «Кристалл». Этот вопрос на следующей неделе будут обсуждать с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, пишет «Новый компаньон». «У Дмитрия Махонина 24 апреля планируется обсудить важные изменения, касающиеся учреждений культуры. В частности, директор Пермской синематеки Ирина Ясырева расскажет о плане переезда учреждения в новое здание — кинотеатр „Кристалл“», — сообщается на сайте издания. Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми собственники закрыли в конце февраля. Власти рассматривали вариант размещения там нового Регионального молодежного центра. В конце марта Махонин заявлял, что учреждения культуры могут занимать площади в ТРК, а также кинозалах, который построено в избытке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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