В Челябинской области установят свой перечень документов по «гаражной амнистии»

В регионе упростят проведение «гаражной амнистии» за счет расширенного перечня документов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области определят дополнительный перечень документов для перевода гаражей в собственность граждан в рамках «гаражной амнистии». Проект закона внесен в повестку заксобрания региона и будет рассмотрен 28 апреля на заседании.

«Федеральным законом позволяется устанавливать дополнительный перечень документов в качестве основания для предоставления гражданину земельного участка под гаражом в собственность бесплатно. Данный перечень необходим на случай отсутствия у гражданина документов, предусмотренных федеральным законом», — указали авторы законопроекта в пояснительной записке.

Областные депутаты установили три документа, на основе которых землю под гаражом в регионе можно перевести из государственной либо муниципальной в частную собственность. Среди них квитанция об уплате налога за земельный участок в период по 2004 год включительно, членская книжка, подтверждающая членство в гаражном кооперативе до конца 2004 года или подтверждение уплаты членских взносов за состояние в кооперативе. Дополнительный перечень документов потребовался, поскольку бумаги из федерального списка у людей, как показала практика в Челябинской области, часто отсутствуют.

Общероссийский закон допускает ряд других документов, которые примут на территории всех субъектов РФ. К ним, в частности, относятся документы о выделении земельного участка или его выделении в составе гаражного кооператива, пользование коммунальными услугами или свидетельства подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Закон после принятия распространит действие на гаражные боксы, являющиеся капстроениями. Документ, как рассчитывают парламентарии, сократит количество неоформленных гаражей и позволит увеличить наполняемость бюджетов различного уровня за счет имущественного и земельного налогов.