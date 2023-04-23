23 апреля 2023

Семья погибшего экс-главы пермского CУ СК выплатит за него кредит

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Ежемесячно семья будет платить 90 тысяч рублей Фото:

Семья бывшего главы пермского следственного управления Следственного комитета Сергея Сарапульцева выплатит 3,8 млн рублей, которые он задолжал по кредиту. Мировое соглашение между родственниками и ПАО «ВТБ Банк», который выдал кредит, утверждено в Свердловском районном суде Перми.

«Утверждено мировое соглашение между ПАО „ВТБ Банк“ и семьей Сергея Сарапульцева, умершего в 2021 году руководителя СУ СКР по Пермскому краю. Вдова и взрослая дочь обязались погасить его задолженность по кредиту в сумме свыше 3,8 млн руб. до 30 марта 2027 года», — сообщает «РБК Пермь». Ежемесячно родственники обязаны будут платить по 80 тысяч рублей.

Тело Сергея Сарапульцева нашли 23 сентября 2021 года в его коттедже. Смерть признали суицидом. Это случилось через три дня после стрельбы в ПГНИУ. Источники URA.UR сообщали, что главе управления грозила доследственная проверка.

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Семья бывшего главы пермского следственного управления Следственного комитета Сергея Сарапульцева выплатит 3,8 млн рублей, которые он задолжал по кредиту. Мировое соглашение между родственниками и ПАО «ВТБ Банк», который выдал кредит, утверждено в Свердловском районном суде Перми. «Утверждено мировое соглашение между ПАО „ВТБ Банк“ и семьей Сергея Сарапульцева, умершего в 2021 году руководителя СУ СКР по Пермскому краю. Вдова и взрослая дочь обязались погасить его задолженность по кредиту в сумме свыше 3,8 млн руб. до 30 марта 2027 года», — сообщает «РБК Пермь». Ежемесячно родственники обязаны будут платить по 80 тысяч рублей. Тело Сергея Сарапульцева нашли 23 сентября 2021 года в его коттедже. Смерть признали суицидом. Это случилось через три дня после стрельбы в ПГНИУ. Источники URA.UR сообщали, что главе управления грозила доследственная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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