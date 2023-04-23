Семья погибшего экс-главы пермского CУ СК выплатит за него кредит

Семья бывшего главы пермского следственного управления Следственного комитета Сергея Сарапульцева выплатит 3,8 млн рублей, которые он задолжал по кредиту. Мировое соглашение между родственниками и ПАО «ВТБ Банк», который выдал кредит, утверждено в Свердловском районном суде Перми.
«Утверждено мировое соглашение между ПАО „ВТБ Банк“ и семьей Сергея Сарапульцева, умершего в 2021 году руководителя СУ СКР по Пермскому краю. Вдова и взрослая дочь обязались погасить его задолженность по кредиту в сумме свыше 3,8 млн руб. до 30 марта 2027 года», — сообщает «РБК Пермь». Ежемесячно родственники обязаны будут платить по 80 тысяч рублей.
Тело Сергея Сарапульцева нашли 23 сентября 2021 года в его коттедже. Смерть признали суицидом. Это случилось через три дня после стрельбы в ПГНИУ. Источники URA.UR сообщали, что главе управления грозила доследственная проверка.
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