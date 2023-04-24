Челябинского преподавателя обвинили в хищении бюджетных средств

Преподавателя Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) обвинили в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Заведующий учебно-методическим центром ЧИППКРО в 2022 году заключил фиктивные договоры оказания услуг на проведение курсов повышения квалификации, однако услуги фактически оказаны не были. Финансирование осуществлялось в рамках регионального проекта „Современная школа“ нацпроекта „Образование“. Всего похищено более 100 тысяч рублей», — сообщил источник.
По данным источника, преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.
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