Челябинского преподавателя обвинили в хищении бюджетных средств

24 апреля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Всего было похищено свыше 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Преподавателя Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) обвинили в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Заведующий учебно-методическим центром ЧИППКРО в 2022 году заключил фиктивные договоры оказания услуг на проведение курсов повышения квалификации, однако услуги фактически оказаны не были. Финансирование осуществлялось в рамках регионального проекта „Современная школа“ нацпроекта „Образование“. Всего похищено более 100 тысяч рублей», — сообщил источник. По данным источника, преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

Преподавателя Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) обвинили в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Заведующий учебно-методическим центром ЧИППКРО в 2022 году заключил фиктивные договоры оказания услуг на проведение курсов повышения квалификации, однако услуги фактически оказаны не были. Финансирование осуществлялось в рамках регионального проекта „Современная школа“ нацпроекта „Образование“. Всего похищено более 100 тысяч рублей», — сообщил источник. По данным источника, преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.