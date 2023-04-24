Челябинского преподавателя обвинили в хищении бюджетных средств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Всего было похищено свыше 100 тысяч рублей Фото:

Преподавателя Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) обвинили в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Заведующий учебно-методическим центром ЧИППКРО в 2022 году заключил фиктивные договоры оказания услуг на проведение курсов повышения квалификации, однако услуги фактически оказаны не были. Финансирование осуществлялось в рамках регионального проекта „Современная школа“ нацпроекта „Образование“. Всего похищено более 100 тысяч рублей», — сообщил источник.

По данным источника, преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Преподавателя Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) обвинили в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Заведующий учебно-методическим центром ЧИППКРО в 2022 году заключил фиктивные договоры оказания услуг на проведение курсов повышения квалификации, однако услуги фактически оказаны не были. Финансирование осуществлялось в рамках регионального проекта „Современная школа“ нацпроекта „Образование“. Всего похищено более 100 тысяч рублей», — сообщил источник. По данным источника, преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...