Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников сообщил об уничтожении украинскими военными сельского дома культуры, где он располагался вместе с бойцами разведгруппы. Здание было уничтожено артиллерийским ракетным комплексом HIMARS на освобожденной в ходе СВО территории.
«Это сельский дом культуры был нашим домом, его директор — бывший музыкант, принял моих бойцов как родных. За те несколько дней, что мы здесь квартировали, ребята помогли ему навести порядок, а перед отъездом расставили стулья в зрительном зале», — написал Колесников в своем telegram-канале.
По словам депутата, буквально через несколько часов после отбытия в здание попал HIMARS. К счастью, все живы, однако дом культуры разрушен почти до основания. Припаркованный рядом со зданием КАМАЗ также выгорел до основания.
Колесников уже полгода находится на фронте. Он отправился на передовую в октябре 2022 года. Под его руководством группа разведчиков-операторов БПЛА помогает уничтожать врага.
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