Челябинский депутат показал дом культуры после атаки HIMARS. Видео

25 апреля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Буквально через несколько часов после отбытия в здание попал HIMARS Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников сообщил об уничтожении украинскими военными сельского дома культуры, где он располагался вместе с бойцами разведгруппы. Здание было уничтожено артиллерийским ракетным комплексом HIMARS на освобожденной в ходе СВО территории. «Это сельский дом культуры был нашим домом, его директор — бывший музыкант, принял моих бойцов как родных. За те несколько дней, что мы здесь квартировали, ребята помогли ему навести порядок, а перед отъездом расставили стулья в зрительном зале», — написал Колесников в своем telegram-канале. По словам депутата, буквально через несколько часов после отбытия в здание попал HIMARS. К счастью, все живы, однако дом культуры разрушен почти до основания. Припаркованный рядом со зданием КАМАЗ также выгорел до основания. Колесников уже полгода находится на фронте. Он отправился на передовую в октябре 2022 года. Под его руководством группа разведчиков-операторов БПЛА помогает уничтожать врага.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников сообщил об уничтожении украинскими военными сельского дома культуры, где он располагался вместе с бойцами разведгруппы. Здание было уничтожено артиллерийским ракетным комплексом HIMARS на освобожденной в ходе СВО территории. «Это сельский дом культуры был нашим домом, его директор — бывший музыкант, принял моих бойцов как родных. За те несколько дней, что мы здесь квартировали, ребята помогли ему навести порядок, а перед отъездом расставили стулья в зрительном зале», — написал Колесников в своем telegram-канале. По словам депутата, буквально через несколько часов после отбытия в здание попал HIMARS. К счастью, все живы, однако дом культуры разрушен почти до основания. Припаркованный рядом со зданием КАМАЗ также выгорел до основания. Колесников уже полгода находится на фронте. Он отправился на передовую в октябре 2022 года. Под его руководством группа разведчиков-операторов БПЛА помогает уничтожать врага.