24 апреля 2023

Челябинский депутат показал дом культуры после атаки HIMARS. Видео

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Буквально через несколько часов после отбытия в здание попал HIMARS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников сообщил об уничтожении украинскими военными сельского дома культуры, где он располагался вместе с бойцами разведгруппы. Здание было уничтожено артиллерийским ракетным комплексом HIMARS на освобожденной в ходе СВО территории.

«Это сельский дом культуры был нашим домом, его директор — бывший музыкант, принял моих бойцов как родных. За те несколько дней, что мы здесь квартировали, ребята помогли ему навести порядок, а перед отъездом расставили стулья в зрительном зале», — написал Колесников в своем telegram-канале.

По словам депутата, буквально через несколько часов после отбытия в здание попал HIMARS. К счастью, все живы, однако дом культуры разрушен почти до основания. Припаркованный рядом со зданием КАМАЗ также выгорел до основания.

Колесников уже полгода находится на фронте. Он отправился на передовую в октябре 2022 года. Под его руководством группа разведчиков-операторов БПЛА помогает уничтожать врага.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников сообщил об уничтожении украинскими военными сельского дома культуры, где он располагался вместе с бойцами разведгруппы. Здание было уничтожено артиллерийским ракетным комплексом HIMARS на освобожденной в ходе СВО территории. «Это сельский дом культуры был нашим домом, его директор — бывший музыкант, принял моих бойцов как родных. За те несколько дней, что мы здесь квартировали, ребята помогли ему навести порядок, а перед отъездом расставили стулья в зрительном зале», — написал Колесников в своем telegram-канале. По словам депутата, буквально через несколько часов после отбытия в здание попал HIMARS. К счастью, все живы, однако дом культуры разрушен почти до основания. Припаркованный рядом со зданием КАМАЗ также выгорел до основания. Колесников уже полгода находится на фронте. Он отправился на передовую в октябре 2022 года. Под его руководством группа разведчиков-операторов БПЛА помогает уничтожать врага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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