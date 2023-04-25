Глава созданного при Навальном «Альянса врачей»* поддержала спецоперацию

Председатель профсоюза «Альянс Врачей» (межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения, признан Минюстом РФ иностранным агентом), созданного при содействии заключенного блогера-оппозиционера и основателя ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, а также террористической и экстремистской организацией, запрещенной в России) Алексея Навального, Анастасия Васильева поддержала специальную военную операцию на Украине. По ее мнению, жителей Украины используют.
«Безусловно, поддерживаю спецоперацию. Я научный сотрудник и привыкла во всем разбираться досконально. Есть факты, а есть мнения, меня интересуют только факты. Любой нормальный человек должен разбираться в ситуации, а потом высказывать мнение. Если мы посмотрим на исторические факты, что сейчас происходит в Украине меня поражает, когда героями становятся Степан Бандера, ОУН (организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) и УПА (украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ)», — сказала Анастасия Васильева в интервью для youtube-канала «Эмпатия Манучи».
По ее словам, украинцев используют. И то, что они делают национальными героями фашистов — огромная ошибка. «Долго не делала никаких заявлений, так как разбиралась и читала. Эти архивы привели меня в ступор, я даже не думала, что такие жестокости можно совершать, какие совершали бандеровцы. Как их можно делать героями», — добавила Васильева.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.
* профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом
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