Глава созданного при Навальном «Альянса врачей»* поддержала спецоперацию

25 апреля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Анастасия Васильева подготовила заявление о спецоперации, построенное на исторических фактах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель профсоюза «Альянс Врачей» (межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения, признан Минюстом РФ иностранным агентом), созданного при содействии заключенного блогера-оппозиционера и основателя ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, а также террористической и экстремистской организацией, запрещенной в России) Алексея Навального, Анастасия Васильева поддержала специальную военную операцию на Украине. По ее мнению, жителей Украины используют. «Безусловно, поддерживаю спецоперацию. Я научный сотрудник и привыкла во всем разбираться досконально. Есть факты, а есть мнения, меня интересуют только факты. Любой нормальный человек должен разбираться в ситуации, а потом высказывать мнение. Если мы посмотрим на исторические факты, что сейчас происходит в Украине меня поражает, когда героями становятся Степан Бандера, ОУН (организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) и УПА (украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ)», — сказала Анастасия Васильева в интервью для youtube-канала «Эмпатия Манучи». По ее словам, украинцев используют. И то, что они делают национальными героями фашистов — огромная ошибка. «Долго не делала никаких заявлений, так как разбиралась и читала. Эти архивы привели меня в ступор, я даже не думала, что такие жестокости можно совершать, какие совершали бандеровцы. Как их можно делать героями», — добавила Васильева. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель профсоюза «Альянс Врачей» (межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения, признан Минюстом РФ иностранным агентом), созданного при содействии заключенного блогера-оппозиционера и основателя ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, а также террористической и экстремистской организацией, запрещенной в России) Алексея Навального, Анастасия Васильева поддержала специальную военную операцию на Украине. По ее мнению, жителей Украины используют. «Безусловно, поддерживаю спецоперацию. Я научный сотрудник и привыкла во всем разбираться досконально. Есть факты, а есть мнения, меня интересуют только факты. Любой нормальный человек должен разбираться в ситуации, а потом высказывать мнение. Если мы посмотрим на исторические факты, что сейчас происходит в Украине меня поражает, когда героями становятся Степан Бандера, ОУН (организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) и УПА (украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ)», — сказала Анастасия Васильева в интервью для youtube-канала «Эмпатия Манучи». По ее словам, украинцев используют. И то, что они делают национальными героями фашистов — огромная ошибка. «Долго не делала никаких заявлений, так как разбиралась и читала. Эти архивы привели меня в ступор, я даже не думала, что такие жестокости можно совершать, какие совершали бандеровцы. Как их можно делать героями», — добавила Васильева. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом