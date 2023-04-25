Со спецоперации вернут полсотни свердловчан

На Североуральский бокситовый рудник со спецоперации вернут 51 сотрудника

Из зоны СВО возвращают работников Североуральского бокситового рудника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Североуральский бокситовый рудник (СУБР, Свердловская область) вернут 51 сотрудника, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Руководство СУБРа ведет активную работу с Военным комиссариатом Свердловской области. Состоялось заседание призывной комиссии, на котором было принято решение о демобилизации 51 сотрудника СУБРа. Взаимодействие с Военным комиссариатом региона будет продолжено», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что под мобилизацию попали 30 сотрудников «Ураласбеста». В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что мужчин мобилизовали еще до включения предприятия в приказ Минпромторга, дающий право на отсрочку от призыва. Позже URA.RU сообщало, что специалистов вернули из зоны проведения СВО.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Закончилась мобилизация, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 28 октября. В общей сложности на военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов. Из Свердловской области в зону проведения СВО отправилось около 9,7 тысячи солдат.