Со спецоперации вернут полсотни свердловчан

На Североуральский бокситовый рудник со спецоперации вернут 51 сотрудника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Из зоны СВО возвращают работников Североуральского бокситового рудника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Североуральский бокситовый рудник (СУБР, Свердловская область) вернут 51 сотрудника, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Руководство СУБРа ведет активную работу с Военным комиссариатом Свердловской области. Состоялось заседание призывной комиссии, на котором было принято решение о демобилизации 51 сотрудника СУБРа. Взаимодействие с Военным комиссариатом региона будет продолжено», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что под мобилизацию попали 30 сотрудников «Ураласбеста». В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что мужчин мобилизовали еще до включения предприятия в приказ Минпромторга, дающий право на отсрочку от призыва. Позже URA.RU сообщало, что специалистов вернули из зоны проведения СВО.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Закончилась мобилизация, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 28 октября. В общей сложности на военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов. Из Свердловской области в зону проведения СВО отправилось около 9,7 тысячи солдат.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Североуральский бокситовый рудник (СУБР, Свердловская область) вернут 51 сотрудника, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Руководство СУБРа ведет активную работу с Военным комиссариатом Свердловской области. Состоялось заседание призывной комиссии, на котором было принято решение о демобилизации 51 сотрудника СУБРа. Взаимодействие с Военным комиссариатом региона будет продолжено», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что под мобилизацию попали 30 сотрудников «Ураласбеста». В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что мужчин мобилизовали еще до включения предприятия в приказ Минпромторга, дающий право на отсрочку от призыва. Позже URA.RU сообщало, что специалистов вернули из зоны проведения СВО. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Закончилась мобилизация, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 28 октября. В общей сложности на военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов. Из Свердловской области в зону проведения СВО отправилось около 9,7 тысячи солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...