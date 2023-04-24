24 апреля 2023

В Челябинской области выросло число паразитарных заболеваний

© Служба новостей «URA.RU»
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Пораженность педикулезом выросла на 16% Фото:

Число паразитарных заболеваний в Челябинской области за I квартал текущего года выросло на 17%. Об этом сообщили 25 апреля в Управлении Роспотребнадзора по региону.

«Общее число паразитарных заболеваний выросло на 17% (показатель 20,98 на 100 тыс. населения). Пораженность педикулезом выросла на 16% (показатель 5,49 на 100 тыс. населения), чесоткой на 95% (показатель 4,90 на 100 тыс. населения)», — заявили в ведомстве.

Зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым боррелиозом (показатель 0,12 на 100 тыс. населения) и 42 случая укуса клещами (показатель 1,30 на 100 тыс. населения). Случаев заболевания клещевым энцефалитом пока не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в регионе отмечен рост инфекционных венерических заболеваний: сифилисом на 31% (показатель 2,35 на 100 тыс. населения), гонореей на 12% (показатель 2,11 на 100 тыс. населения). Также выросло количество лиц с впервые выявленной ВИЧ инфекцией на 39% (показатель 16,67 на 100 тыс. населения).

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Число паразитарных заболеваний в Челябинской области за I квартал текущего года выросло на 17%. Об этом сообщили 25 апреля в Управлении Роспотребнадзора по региону. «Общее число паразитарных заболеваний выросло на 17% (показатель 20,98 на 100 тыс. населения). Пораженность педикулезом выросла на 16% (показатель 5,49 на 100 тыс. населения), чесоткой на 95% (показатель 4,90 на 100 тыс. населения)», — заявили в ведомстве. Зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым боррелиозом (показатель 0,12 на 100 тыс. населения) и 42 случая укуса клещами (показатель 1,30 на 100 тыс. населения). Случаев заболевания клещевым энцефалитом пока не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре отмечают, что в регионе отмечен рост инфекционных венерических заболеваний: сифилисом на 31% (показатель 2,35 на 100 тыс. населения), гонореей на 12% (показатель 2,11 на 100 тыс. населения). Также выросло количество лиц с впервые выявленной ВИЧ инфекцией на 39% (показатель 16,67 на 100 тыс. населения).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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