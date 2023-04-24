24 апреля 2023

Пермяки встретили двадцатиградусную жару в куртках и пальто. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая жара. Пермь
Пермяки встретили жару в куртках Фото:

В Пермь на короткое время пришло летнее потепление. Температура воздуха днем 25 апреля поднялась до 22 градусов тепла. Но несмотря на теплую погоду, большинство пермяков все равно ходили по улицам в куртках и пальто.

Некоторые жители города решили не упускать теплый день перед грядущим похолоданием и погрелись под солнцем на лавочках на эспланаде. О том, как Пермь встретила первый жаркий день в году, смотрите в фоторепортаже URA.RU.

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В Пермь на короткое время пришло летнее потепление. Температура воздуха днем 25 апреля поднялась до 22 градусов тепла. Но несмотря на теплую погоду, большинство пермяков все равно ходили по улицам в куртках и пальто. Некоторые жители города решили не упускать теплый день перед грядущим похолоданием и погрелись под солнцем на лавочках на эспланаде. О том, как Пермь встретила первый жаркий день в году, смотрите в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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