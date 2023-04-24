Пермяки встретили жару в куртках
В Пермь на короткое время пришло летнее потепление. Температура воздуха днем 25 апреля поднялась до 22 градусов тепла. Но несмотря на теплую погоду, большинство пермяков все равно ходили по улицам в куртках и пальто.
Некоторые жители города решили не упускать теплый день перед грядущим похолоданием и погрелись под солнцем на лавочках на эспланаде. О том, как Пермь встретила первый жаркий день в году, смотрите в фоторепортаже URA.RU.
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