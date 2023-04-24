Пермяки встретили двадцатиградусную жару в куртках и пальто. Фоторепортаж

25 апреля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Пермяки встретили жару в куртках Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермь на короткое время пришло летнее потепление. Температура воздуха днем 25 апреля поднялась до 22 градусов тепла. Но несмотря на теплую погоду, большинство пермяков все равно ходили по улицам в куртках и пальто. Некоторые жители города решили не упускать теплый день перед грядущим похолоданием и погрелись под солнцем на лавочках на эспланаде. О том, как Пермь встретила первый жаркий день в году, смотрите в фоторепортаже URA.RU.

В Пермь на короткое время пришло летнее потепление. Температура воздуха днем 25 апреля поднялась до 22 градусов тепла. Но несмотря на теплую погоду, большинство пермяков все равно ходили по улицам в куртках и пальто. Некоторые жители города решили не упускать теплый день перед грядущим похолоданием и погрелись под солнцем на лавочках на эспланаде. О том, как Пермь встретила первый жаркий день в году, смотрите в фоторепортаже URA.RU.