25 апреля 2023

Челябинцам банки предлагают условия по вкладам лучше, чем в других регионах России

© Служба новостей «URA.RU»
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Остатки средств физлиц на счетах в банках выросли Фото:

Жителям Челябинска банки предлагают условия по вкладам лучше, чем в среднем по России. Об этом URA.RU сообщили 26 апреля в Контрольно-счетной палате (КСП) области.

«Анализ на 1 апреля 2023 года показал, что челябинцам предлагают условия по вкладам лучше, чем в среднем по РФ. На сегодняшний день предложения с самыми высокими ставками по вкладам в Челябинской области (со сроком на 1 год и суммой вклада 1 млн. руб.) предоставляют: Московский кредитный банк до 10,5%; Банк ДОМ. РФ до 10%; Акции Барс Банк до 9,1%;ФК Открытие до 8,45% и Промсвязьбанк до 8,2%», — заявили в КСП.

При этом средняя максимальная процентная ставка в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в России, снизилась за январь—март на 0,5% и составила года 7,6%.Основными причинами снижения процентных ставок по вкладам, возможно стала стабилизация ситуации в банковской сфере и планомерное снижение ключевой ставки, отмечают в ведомстве.

Несмотря на снижение ключевой ставки, остатки средств физических лиц на счетах в банках России выросли. Их объем составил 36956 млрд рублей (+337 млрд рублей или +0,9%).

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Жителям Челябинска банки предлагают условия по вкладам лучше, чем в среднем по России. Об этом URA.RU сообщили 26 апреля в Контрольно-счетной палате (КСП) области. «Анализ на 1 апреля 2023 года показал, что челябинцам предлагают условия по вкладам лучше, чем в среднем по РФ. На сегодняшний день предложения с самыми высокими ставками по вкладам в Челябинской области (со сроком на 1 год и суммой вклада 1 млн. руб.) предоставляют: Московский кредитный банк до 10,5%; Банк ДОМ. РФ до 10%; Акции Барс Банк до 9,1%;ФК Открытие до 8,45% и Промсвязьбанк до 8,2%», — заявили в КСП. При этом средняя максимальная процентная ставка в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в России, снизилась за январь—март на 0,5% и составила года 7,6%.Основными причинами снижения процентных ставок по вкладам, возможно стала стабилизация ситуации в банковской сфере и планомерное снижение ключевой ставки, отмечают в ведомстве. Несмотря на снижение ключевой ставки, остатки средств физических лиц на счетах в банках России выросли. Их объем составил 36956 млрд рублей (+337 млрд рублей или +0,9%).
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