Пермские колонии выставили свою продукцию на ярмарке для огородников. Фото

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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, зона, колония, тюрьма, исправительная колония, место заключения, зэки, пошивочный цех, фку ик12, работа для заключенных
Результаты работы осужденных ГУФСИН реализует на различных площадках Фото:

В Перми открылась масштабная ярмарка «Весенний сад. Дачный сезон», на которой свою продукцию, кроме прочих, представили исправительные колонии региона. Как рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю, цены на изделия от осужденных ниже рыночных.

«Колонии представят широкий ассортимент изделий металлообработки, деревообработки, швейной и сувенирной продукции, товары для дома и быта, аксессуары для бани и многое другое по цене ниже рыночной. Качество изготавливаемой в учреждениях продукции растет из года в год, ничуть не уступая прочим товаропроизводителям», — сообщается на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».

В ярмарке примут участие семь колоний: ИК-1, ИК-9, ИК-10, ИК-28, ИК-29, ИК-35 и ИК-38. Она проходит с 26 по 30 апреля в КВЦ «Пермь Экспо».

Разделочные доски, садовые фигуры и аксессуары для бани — все изготовлено осужденными
Разделочные доски, садовые фигуры и аксессуары для бани — все изготовлено осужденными

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В Перми открылась масштабная ярмарка «Весенний сад. Дачный сезон», на которой свою продукцию, кроме прочих, представили исправительные колонии региона. Как рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю, цены на изделия от осужденных ниже рыночных. «Колонии представят широкий ассортимент изделий металлообработки, деревообработки, швейной и сувенирной продукции, товары для дома и быта, аксессуары для бани и многое другое по цене ниже рыночной. Качество изготавливаемой в учреждениях продукции растет из года в год, ничуть не уступая прочим товаропроизводителям», — сообщается на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте». В ярмарке примут участие семь колоний: ИК-1, ИК-9, ИК-10, ИК-28, ИК-29, ИК-35 и ИК-38. Она проходит с 26 по 30 апреля в КВЦ «Пермь Экспо».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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