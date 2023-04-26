Результаты работы осужденных ГУФСИН реализует на различных площадках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми открылась масштабная ярмарка «Весенний сад. Дачный сезон», на которой свою продукцию, кроме прочих, представили исправительные колонии региона. Как рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю, цены на изделия от осужденных ниже рыночных.

«Колонии представят широкий ассортимент изделий металлообработки, деревообработки, швейной и сувенирной продукции, товары для дома и быта, аксессуары для бани и многое другое по цене ниже рыночной. Качество изготавливаемой в учреждениях продукции растет из года в год, ничуть не уступая прочим товаропроизводителям», — сообщается на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».

В ярмарке примут участие семь колоний: ИК-1, ИК-9, ИК-10, ИК-28, ИК-29, ИК-35 и ИК-38. Она проходит с 26 по 30 апреля в КВЦ «Пермь Экспо».