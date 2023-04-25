Пермские власти направят 343 млн рублей на ремонт дорог в территориях

Правительство Пермского края дополнительно направят в территории 343 млн рублей на ремонт местных автодорог. Средства выделяются вдобавок к основному объему финансирования региональным Дорожным фондом, который составляет 31 млрд рублей. Об этом сообщает сайт краевого правительства.
«Планируется дополнительно направить муниципалитетам в 2023 году 343 млн руб. В результате средства получат 10 округов», — говорится на сайте. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, что при распределении субсидий в первую очередь учитывается важность объекта для жителей территории.
Средства направят в Красновишерский, Куединский, Октябрьский, Соликамский, Суксунский, Чернушинский, Чусовской, Гайнский, Березовский и Бардымский округа. Больше всего субсидий получит последний. К Всероссийскому сельскому сабантую, который пройдет в Барде в 2024 году отремонтируют подъездные пути к скверу у набережной, ледовому дворцу и площади Барда-Зиен.
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