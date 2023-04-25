25 апреля 2023

Пермяка отправили в колонию за выстрел из ружья в незнакомую женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Ружье мужчина взял в гараже у своего друга-охотника Фото:

Суд Орджоникидзевского района Перми вынес приговор 35-летнему мужчине, который в августе 2022 года выстрелил на улице из охотничьего ружья в незнакомую женщину. Пострадавшая была госпитализирована, а стрелявший бросил оружие и скрылся с места. Позже он был задержан сотрудниками полиции. Решением суда он приговорен к реальному сроку в колонии.

«Осужденный совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия. То есть в действиях гражданина усматривается хулиганский мотив, он стрелял в человека умышленно и без причины», — приводит «КП-Пермь» слова гособвинителя Андрея Ширкина.

По данным издания, мужчину также признали виновным в угрозе убийством в отношении его бывшей сожительницы, которой он хотел отомстить за расставание. Приговор суда — пять лет колонии общего режима. Помимо этого, осужденный должен выплатить пострадавшим женщинам 620 тысяч рублей компенсации.

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Суд Орджоникидзевского района Перми вынес приговор 35-летнему мужчине, который в августе 2022 года выстрелил на улице из охотничьего ружья в незнакомую женщину. Пострадавшая была госпитализирована, а стрелявший бросил оружие и скрылся с места. Позже он был задержан сотрудниками полиции. Решением суда он приговорен к реальному сроку в колонии. «Осужденный совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия. То есть в действиях гражданина усматривается хулиганский мотив, он стрелял в человека умышленно и без причины», — приводит «КП-Пермь» слова гособвинителя Андрея Ширкина. По данным издания, мужчину также признали виновным в угрозе убийством в отношении его бывшей сожительницы, которой он хотел отомстить за расставание. Приговор суда — пять лет колонии общего режима. Помимо этого, осужденный должен выплатить пострадавшим женщинам 620 тысяч рублей компенсации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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