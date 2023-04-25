Пермяка отправили в колонию за выстрел из ружья в незнакомую женщину

Суд Орджоникидзевского района Перми вынес приговор 35-летнему мужчине, который в августе 2022 года выстрелил на улице из охотничьего ружья в незнакомую женщину. Пострадавшая была госпитализирована, а стрелявший бросил оружие и скрылся с места. Позже он был задержан сотрудниками полиции. Решением суда он приговорен к реальному сроку в колонии.
«Осужденный совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия. То есть в действиях гражданина усматривается хулиганский мотив, он стрелял в человека умышленно и без причины», — приводит «КП-Пермь» слова гособвинителя Андрея Ширкина.
По данным издания, мужчину также признали виновным в угрозе убийством в отношении его бывшей сожительницы, которой он хотел отомстить за расставание. Приговор суда — пять лет колонии общего режима. Помимо этого, осужденный должен выплатить пострадавшим женщинам 620 тысяч рублей компенсации.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.