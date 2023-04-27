Мэр Челябинска рассказала о новом ЖК на месте бывшего кафе. Фото

27 апреля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Наталья Котова отметила, что успешный пример комплексного развития территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова рассказала о новом ЖК на месте бывшего кафе «Ной». Глава отметила, что это еще один пример реализации механизма комплексного развития территории. «На перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, на месте бывшего кафе „Ной“, появится современный жилой комплекс. Он станет украшением центра Челябинска», — написала Котова в своем telegram-канале. Мэр отметила, что это еще один успешный пример реализации механизма комплексного развития территории. Архитектура новых домов стилистически будет перекликаться с соседними зданиями, построенными в стиле «сталинского ампира». После реализации проекта Челябинск получит благоустроенную пешеходную связь по левой стороне проспекта Ленина от Тракторозаводского района до парка Гагарина. Проект застройки презентовала компания «Голос. Девелопмент». «Голос. Девелопмент» презентовал проект нового ЖК Фото: telegram-канал Натальи Котовой Архитектура будущих домов напоминает «сталинский ампир» Фото: telegram-канал Натальи Котовой Новый ЖК станет украшением центра Челябинска Фото: telegram-канал Натальи Котовой

Мэр Челябинска Наталья Котова рассказала о новом ЖК на месте бывшего кафе «Ной». Глава отметила, что это еще один пример реализации механизма комплексного развития территории. «На перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, на месте бывшего кафе „Ной“, появится современный жилой комплекс. Он станет украшением центра Челябинска», — написала Котова в своем telegram-канале. Мэр отметила, что это еще один успешный пример реализации механизма комплексного развития территории. Архитектура новых домов стилистически будет перекликаться с соседними зданиями, построенными в стиле «сталинского ампира». После реализации проекта Челябинск получит благоустроенную пешеходную связь по левой стороне проспекта Ленина от Тракторозаводского района до парка Гагарина. Проект застройки презентовала компания «Голос. Девелопмент».