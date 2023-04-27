27 апреля 2023

Премьер-министр Беларуси отправился в Екатеринбург

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Роман Головченко намерен провести встречу с Евгением Куйвашевым Фото:

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 апреля 2023 года посетит с рабочим визитом Свердловскую область, а в частности Екатеринбург. Об этом пишет издание «БЕЛТА».

«Роман Головченко прибудет в Свердловскую область и в Екатеринбурге встретится с губернатором региона Евгением Куйвашевым», — сказано в сообщении. Встреча пройдет в формате один на один.

Перед визитом в Свердловскую область Головченко прибыл в Иркутскую область. Там он встретился с губернатором региона Игорем Кобзевым и посетил мемориальный комплекс «Вечный огонь» и иркутский авиационный завод.

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 апреля 2023 года посетит с рабочим визитом Свердловскую область, а в частности Екатеринбург. Об этом пишет издание «БЕЛТА». «Роман Головченко прибудет в Свердловскую область и в Екатеринбурге встретится с губернатором региона Евгением Куйвашевым», — сказано в сообщении. Встреча пройдет в формате один на один. Перед визитом в Свердловскую область Головченко прибыл в Иркутскую область. Там он встретился с губернатором региона Игорем Кобзевым и посетил мемориальный комплекс «Вечный огонь» и иркутский авиационный завод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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