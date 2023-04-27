Премьер-министр Беларуси отправился в Екатеринбург

Роман Головченко намерен провести встречу с Евгением Куйвашевым
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 апреля 2023 года посетит с рабочим визитом Свердловскую область, а в частности Екатеринбург. Об этом пишет издание «БЕЛТА».
«Роман Головченко прибудет в Свердловскую область и в Екатеринбурге встретится с губернатором региона Евгением Куйвашевым», — сказано в сообщении. Встреча пройдет в формате один на один.
Перед визитом в Свердловскую область Головченко прибыл в Иркутскую область. Там он встретился с губернатором региона Игорем Кобзевым и посетил мемориальный комплекс «Вечный огонь» и иркутский авиационный завод.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!