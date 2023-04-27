Премьер-министр Беларуси отправился в Екатеринбург

28 апреля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Роман Головченко намерен провести встречу с Евгением Куйвашевым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 апреля 2023 года посетит с рабочим визитом Свердловскую область, а в частности Екатеринбург. Об этом пишет издание «БЕЛТА». «Роман Головченко прибудет в Свердловскую область и в Екатеринбурге встретится с губернатором региона Евгением Куйвашевым», — сказано в сообщении. Встреча пройдет в формате один на один. Перед визитом в Свердловскую область Головченко прибыл в Иркутскую область. Там он встретился с губернатором региона Игорем Кобзевым и посетил мемориальный комплекс «Вечный огонь» и иркутский авиационный завод.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 апреля 2023 года посетит с рабочим визитом Свердловскую область, а в частности Екатеринбург. Об этом пишет издание «БЕЛТА». «Роман Головченко прибудет в Свердловскую область и в Екатеринбурге встретится с губернатором региона Евгением Куйвашевым», — сказано в сообщении. Встреча пройдет в формате один на один. Перед визитом в Свердловскую область Головченко прибыл в Иркутскую область. Там он встретился с губернатором региона Игорем Кобзевым и посетил мемориальный комплекс «Вечный огонь» и иркутский авиационный завод.