Пермяков зовут на вечеринку в стиле СССР

На вечеринке пермяков будут посвящать в пионеры Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Жителей Перми приглашают на вечеринку, посвященную 1 мая. Она пройдет в стиле СССР. Такой анонс размещен в официальном telegram-канале клуба DIESEL ROOM.

«Вечеринка состоится в воскресенье 30 апреля, она посвящена 1 Мая! Мы прогрузимся с вами в эпоху Советского Союза», — говорится в анонсе заведения.

Посетителям клуба обещают устроить посвящение в пионеры, парад физкультурников и шоу воздушных эквилибристов. Танцы в заведении продлятся до утра.