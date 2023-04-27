Пермяков зовут на вечеринку в стиле СССР

На вечеринке пермяков будут посвящать в пионеры
Жителей Перми приглашают на вечеринку, посвященную 1 мая. Она пройдет в стиле СССР. Такой анонс размещен в официальном telegram-канале клуба DIESEL ROOM.
«Вечеринка состоится в воскресенье 30 апреля, она посвящена 1 Мая! Мы прогрузимся с вами в эпоху Советского Союза», — говорится в анонсе заведения.
Посетителям клуба обещают устроить посвящение в пионеры, парад физкультурников и шоу воздушных эквилибристов. Танцы в заведении продлятся до утра.
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