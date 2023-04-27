27 апреля 2023

Пермяков зовут на вечеринку в стиле СССР

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Киберфест 2018. "Показ Яши Гобчинского". Екатеринбург, пионер, красный галстук, музей советского быта
На вечеринке пермяков будут посвящать в пионеры Фото:

Жителей Перми приглашают на вечеринку, посвященную 1 мая. Она пройдет в стиле СССР. Такой анонс размещен в официальном telegram-канале клуба DIESEL ROOM.

«Вечеринка состоится в воскресенье 30 апреля, она посвящена 1 Мая! Мы прогрузимся с вами в эпоху Советского Союза», — говорится в анонсе заведения.

Посетителям клуба обещают устроить посвящение в пионеры, парад физкультурников и шоу воздушных эквилибристов. Танцы в заведении продлятся до утра.

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Жителей Перми приглашают на вечеринку, посвященную 1 мая. Она пройдет в стиле СССР. Такой анонс размещен в официальном telegram-канале клуба DIESEL ROOM. «Вечеринка состоится в воскресенье 30 апреля, она посвящена 1 Мая! Мы прогрузимся с вами в эпоху Советского Союза», — говорится в анонсе заведения. Посетителям клуба обещают устроить посвящение в пионеры, парад физкультурников и шоу воздушных эквилибристов. Танцы в заведении продлятся до утра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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