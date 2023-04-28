В Миассе задержали мужчину, напавшего с ножом на студента. Видео

28 апреля 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Нож, которым был ранен студент, нашли дома у подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области задержали мужчину, напавшего с ножом на студента машиностроительного колледжа рядом со стадионом «Северный». О том, что им оказался неоднократно судимый 40-летний житель, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону. «Оперативники проверили ранее судимых жителей, обошли дворы, дома и опросили жителей района. В течение суток установлена личность нападавшего. Неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения задержан», — сообщили в ведомстве. По словам подозреваемого, он ударил студента в грудь во время ссоры. Он признался, что был пьян. При обыске полицейские изъяли нож, которым мужчина воспользовался в этот вечер. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчину поместили в изолятор временного содержания. На поимку подозреваемого 27 апреля был ориентирован весь личный состав МВД по Миассу. Источник в силовых структурах сообщил URA.RU о ранении студента третьего курса ножом в грудь. Молодого человека доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации.

В Миассе Челябинской области задержали мужчину, напавшего с ножом на студента машиностроительного колледжа рядом со стадионом «Северный». О том, что им оказался неоднократно судимый 40-летний житель, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону. «Оперативники проверили ранее судимых жителей, обошли дворы, дома и опросили жителей района. В течение суток установлена личность нападавшего. Неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения задержан», — сообщили в ведомстве. По словам подозреваемого, он ударил студента в грудь во время ссоры. Он признался, что был пьян. При обыске полицейские изъяли нож, которым мужчина воспользовался в этот вечер. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчину поместили в изолятор временного содержания. На поимку подозреваемого 27 апреля был ориентирован весь личный состав МВД по Миассу. Источник в силовых структурах сообщил URA.RU о ранении студента третьего курса ножом в грудь. Молодого человека доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации.