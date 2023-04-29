Нарколог предупредил об угрозе инсульта из-за шашлыка

Нарколог Холдин: совместное употребление алкоголя и шашлыка вызывает инсульт
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Майская жара. Тюмень, шашлык
Алкоголь усиливает нагрузку на печень и сердце при употреблении шашлыка, заявил Виталий Холдин Фото:

Сочетание шашлыка и алкогольных напитков оказывает серьезную нагрузку на организм, что может привести к инфаркту или инсульту. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Мясо на огне и спиртные напитки могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья вплоть до инфаркта или инсульта», — передает слова Холдина официальный сайт министерства здравоохранения Московской области. Он добавил, что алкоголь, при употреблении с жареным мясом — тяжелой для пищеварения пищей — дополнительно усиливает нагрузку на сердце, печень и поджелудочную железу. Вместо спиртных напитков с шашлыком рекомендовано употреблять воду, сок, морс, либо свежие овощи, заключил Холдин.

Ранее финалист шоу «Битва шефов» Александр Малханов заявил, что для шашлыка идеально использовать свиную шею. Адвокат Елена Пономарева напомнила об изменениях в российском законодательстве, которые призваны упорядочить жарку шашлыков на даче, сообщает «Общественное телевидение России».

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Сочетание шашлыка и алкогольных напитков оказывает серьезную нагрузку на организм, что может привести к инфаркту или инсульту. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. «Мясо на огне и спиртные напитки могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья вплоть до инфаркта или инсульта», — передает слова Холдина официальный сайт министерства здравоохранения Московской области. Он добавил, что алкоголь, при употреблении с жареным мясом — тяжелой для пищеварения пищей — дополнительно усиливает нагрузку на сердце, печень и поджелудочную железу. Вместо спиртных напитков с шашлыком рекомендовано употреблять воду, сок, морс, либо свежие овощи, заключил Холдин. Ранее финалист шоу «Битва шефов» Александр Малханов заявил, что для шашлыка идеально использовать свиную шею. Адвокат Елена Пономарева напомнила об изменениях в российском законодательстве, которые призваны упорядочить жарку шашлыков на даче, сообщает «Общественное телевидение России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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