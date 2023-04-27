Россиянам посоветовали лучшие маринады для шашлыка

Главный диетолог Москвы Стародубова: маринад для шашлыка можно сделать из клюквы, киви или йогурта

28 апреля 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

Отличные маринады получаются из клюквы, киви или йогурта Фото: Ангелина Вагнер © URA.RU Лучшие маринады для шашлыка получаются из овощей, фруктов или кисломолочных продуктов. При этом слишком острые или жирные соусы стоит избегать. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. «Для приготовления домашнего маринада, наряду с неострыми и нежирными традиционными вариантами, можно использовать различные кислые фрукты: лимоны, кислые яблоки, киви, клюкву. Их можно нарезать мелкими кусочками, растереть в пюре или отжать сок», — цитируют слова Стародубовой РИА Новости. Диетолог отметила, что благодаря правильно подобранному маринаду мясо станет более мягким и сочным. Кроме того, оно приобретет новые вкусовые оттенки. «Для нежного белого мяса в качестве маринада подойдет кефир или йогурт с добавлением куркумы или розмарина, а для рыбы можно использовать пюре из помидоров или лимонный сок. Однако слишком острые, пряные и жирные маринады могут оказать неблагоприятное действие на органы пищеварения», — добавила диетолог. По словам эксперта, при жарке мяса на открытом огне нужно избегать образования жесткой корочки. В качестве гарнира к мясу лучше всего подойдут овощи и зелень. Ранее стало известно, что при приготовлении шашлыка можно получить штраф до 50 тысяч рублей. URA.RU подготовил главную информацию о законах, связанных с разведением мангала в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучшие маринады для шашлыка получаются из овощей, фруктов или кисломолочных продуктов. При этом слишком острые или жирные соусы стоит избегать. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. «Для приготовления домашнего маринада, наряду с неострыми и нежирными традиционными вариантами, можно использовать различные кислые фрукты: лимоны, кислые яблоки, киви, клюкву. Их можно нарезать мелкими кусочками, растереть в пюре или отжать сок», — цитируют слова Стародубовой РИА Новости. Диетолог отметила, что благодаря правильно подобранному маринаду мясо станет более мягким и сочным. Кроме того, оно приобретет новые вкусовые оттенки. «Для нежного белого мяса в качестве маринада подойдет кефир или йогурт с добавлением куркумы или розмарина, а для рыбы можно использовать пюре из помидоров или лимонный сок. Однако слишком острые, пряные и жирные маринады могут оказать неблагоприятное действие на органы пищеварения», — добавила диетолог. По словам эксперта, при жарке мяса на открытом огне нужно избегать образования жесткой корочки. В качестве гарнира к мясу лучше всего подойдут овощи и зелень. Ранее стало известно, что при приготовлении шашлыка можно получить штраф до 50 тысяч рублей. URA.RU подготовил главную информацию о законах, связанных с разведением мангала в 2023 году.