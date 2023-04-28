28 апреля 2023

В Перми пожарные тушат сухую траву

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
В Перми пожарные ликвидируют возгорание сухой травы Фото:

В Перми на улице Уинской в логу произошло возгорание сухой растительности на площади около 200 квадратных метров. Об этом рассказала в своем telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании сухой травы поступило 29 апреля в 15 часов 54 минуты. На месте пожара работают силы и средства от МЧС России в количестве 6 человек личного состава и 1 единицы техники», — уточнило ведомство.

Пожар удалось локализовать в 16 часов 10 минут. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка, обстоятельства и причины устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что за 28 апреля в Пермском крае произошло 19 пожаров. Из них 9 пожаров зафиксировано в Перми.

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В Перми на улице Уинской в логу произошло возгорание сухой растительности на площади около 200 квадратных метров. Об этом рассказала в своем telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании сухой травы поступило 29 апреля в 15 часов 54 минуты. На месте пожара работают силы и средства от МЧС России в количестве 6 человек личного состава и 1 единицы техники», — уточнило ведомство. Пожар удалось локализовать в 16 часов 10 минут. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка, обстоятельства и причины устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что за 28 апреля в Пермском крае произошло 19 пожаров. Из них 9 пожаров зафиксировано в Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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