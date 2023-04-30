30 апреля 2023
29 апреля 2023

В Екатеринбурге распылили перцовый баллончик в лицо участнику маскарада. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по дворам, с целью закрасить незаконную рекламу наркотиков. Сургут, краска, баллончик с краской
Неизвестный распылил баллончик в лицо участнику маскарада, сообщили в соцсети Фото:

В Екатеринбурге возле цирка неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо одному из участников маскарада. В соцсети сообщили, что нападавший скрылся с места происшествия.

«У цирка проходил какой-то маскарад. Неизвестный подошел к, похоже, участнику этого движения и распылил в лицо перцовый баллончик», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». После инцидента нападавший скрылся.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге возле цирка неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо одному из участников маскарада. В соцсети сообщили, что нападавший скрылся с места происшествия. «У цирка проходил какой-то маскарад. Неизвестный подошел к, похоже, участнику этого движения и распылил в лицо перцовый баллончик», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». После инцидента нападавший скрылся. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...