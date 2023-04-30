Неизвестный распылил баллончик в лицо участнику маскарада, сообщили в соцсети
В Екатеринбурге возле цирка неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо одному из участников маскарада. В соцсети сообщили, что нападавший скрылся с места происшествия.
«У цирка проходил какой-то маскарад. Неизвестный подошел к, похоже, участнику этого движения и распылил в лицо перцовый баллончик», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». После инцидента нападавший скрылся.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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