В Челябинске синоптики озвучили прогноз погоды на май

Температура воздуха будет приближаться к 30-градусной отметке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В мае жителей Челябинска ожидают жаркая и дождливая погода. Долгосрочный прогноз на последний месяц весны озвучили синоптики.

«В мае в Челябинске ожидается потепление до 27 градусов, минимальная температура днем — около 12 градусов тепла. Максимальная ночная температура составит около 13 градусов тепла, минимальная +3. В середине и конце месяца ожидаются затяжные дожди», — указано в прогнозе метеорологов сайта «Гисметео».

Синоптики предупредили, что солнечных дней в мае будет мало, преимущественно переменная облачность. На майские праздники погода ожидается жаркой, к середине месяца начнется похолодание. К началу лета температура вновь перешагнет 20-градусную отметку.

Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.