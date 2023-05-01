01 мая 2023
30 апреля 2023

В мае челябинцев ждут жара и затяжные дожди. Скрин

В Челябинске синоптики озвучили прогноз погоды на май
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха будет приближаться к 30-градусной отметке Фото:

В мае жителей Челябинска ожидают жаркая и дождливая погода. Долгосрочный прогноз на последний месяц весны озвучили синоптики.

«В мае в Челябинске ожидается потепление до 27 градусов, минимальная температура днем — около 12 градусов тепла. Максимальная ночная температура составит около 13 градусов тепла, минимальная +3. В середине и конце месяца ожидаются затяжные дожди», — указано в прогнозе метеорологов сайта «Гисметео».

Синоптики предупредили, что солнечных дней в мае будет мало, преимущественно переменная облачность. На майские праздники погода ожидается жаркой, к середине месяца начнется похолодание. К началу лета температура вновь перешагнет 20-градусную отметку.

Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.

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В мае жителей Челябинска ожидают жаркая и дождливая погода. Долгосрочный прогноз на последний месяц весны озвучили синоптики. «В мае в Челябинске ожидается потепление до 27 градусов, минимальная температура днем — около 12 градусов тепла. Максимальная ночная температура составит около 13 градусов тепла, минимальная +3. В середине и конце месяца ожидаются затяжные дожди», — указано в прогнозе метеорологов сайта «Гисметео». Синоптики предупредили, что солнечных дней в мае будет мало, преимущественно переменная облачность. На майские праздники погода ожидается жаркой, к середине месяца начнется похолодание. К началу лета температура вновь перешагнет 20-градусную отметку. Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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