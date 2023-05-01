В Перми кафе азиатской кухни предлагают обменять на автомобиль

Заведение специализируется на блюдах азиатской кухни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми продается кафе азиатской кухни, которое его собственник также готов обменять на автомобиль. Речь о заведении Vkus мяса/Jojo Ramen, расположенном на фудкорте торгово-развлекательного комплекса «Планета».

«Продам кафе на фудкорте ТРК „Планета“. Цена — шесть миллионов рублей. Рассмотрю рассрочку при первом платеже не менее 50%. Возможен обмен на автомобиль», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что в кафе также работает служба доставки. Месячный оборот заведения составляет около двух миллионов рублей. Специализация кафе — блюда азиатской кухни, а также мясные наваристые бульоны.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается кафе азиатской кухни Buddha Izakaya. Стоимость заведения — 1,7 млн рублей, причина продажи — переезд команды бизнес-проекта в другой город.