Житель Нефтеюганска зарезал сожительницу в Первомай

02 мая 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Подозреваемый нанес жертве множественные ножевые ранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нефтеюганска во время пьяной ссоры зарезал свою сожительницу. Происшествие случилось 1 мая. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по ХМАО. «По версии следствия, утром 1 мая 2023 года между сожителями произошла ссора на фоне совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства. Подозреваемого уже задержали. Следователи планируют ходатайствовать перед судом, чтобы мужчину заключили под стражу.

Житель Нефтеюганска во время пьяной ссоры зарезал свою сожительницу. Происшествие случилось 1 мая. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по ХМАО. «По версии следствия, утром 1 мая 2023 года между сожителями произошла ссора на фоне совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства. Подозреваемого уже задержали. Следователи планируют ходатайствовать перед судом, чтобы мужчину заключили под стражу.