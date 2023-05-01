01 мая 2023
30 апреля 2023

Житель Нефтеюганска зарезал сожительницу в Первомай

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый нанес жертве множественные ножевые ранения Фото:

Житель Нефтеюганска во время пьяной ссоры зарезал свою сожительницу. Происшествие случилось 1 мая. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по ХМАО.

«По версии следствия, утром 1 мая 2023 года между сожителями произошла ссора на фоне совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого уже задержали. Следователи планируют ходатайствовать перед судом, чтобы мужчину заключили под стражу.

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Житель Нефтеюганска во время пьяной ссоры зарезал свою сожительницу. Происшествие случилось 1 мая. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по ХМАО. «По версии следствия, утром 1 мая 2023 года между сожителями произошла ссора на фоне совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства. Подозреваемого уже задержали. Следователи планируют ходатайствовать перед судом, чтобы мужчину заключили под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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