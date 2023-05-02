02 мая 2023

Синоптики пообещали свердловчанам грозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гроза в Екатеринбурге, погода, облака, небо, тучи, кучевые облака
На севере Свердловской области 3 мая ожидаются грозы Фото:

На севере Свердловской области днем 3 мая ожидаются грозы. Однако, как отмечает метеоролог Алексей Пулин, грозовая активность возможна и вдоль западной границы региона.

«Днем 3 мая на севере Свердловской области, с теплой стороны фронта, ожидаются грозы. Они также могут пройтись и вдоль западной границы региона», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Также Пулин отметил, что 3 мая в регионе температура воздуха днем может достигнуть до +25-30 градусов, ночью — +7-12 градусов. А в Екатеринбурге может обновиться суточный рекорд максимальной температуры. На данный момент рекорд для 3 мая составляет +26,1 градуса. Это было в 1927 году.

В уральской столице существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +26-28 градусов, а ночью — +12-14 градусов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На севере Свердловской области днем 3 мая ожидаются грозы. Однако, как отмечает метеоролог Алексей Пулин, грозовая активность возможна и вдоль западной границы региона. «Днем 3 мая на севере Свердловской области, с теплой стороны фронта, ожидаются грозы. Они также могут пройтись и вдоль западной границы региона», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также Пулин отметил, что 3 мая в регионе температура воздуха днем может достигнуть до +25-30 градусов, ночью — +7-12 градусов. А в Екатеринбурге может обновиться суточный рекорд максимальной температуры. На данный момент рекорд для 3 мая составляет +26,1 градуса. Это было в 1927 году. В уральской столице существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +26-28 градусов, а ночью — +12-14 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...