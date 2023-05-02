Синоптики пообещали свердловчанам грозы

03 мая 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

На севере Свердловской области 3 мая ожидаются грозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На севере Свердловской области днем 3 мая ожидаются грозы. Однако, как отмечает метеоролог Алексей Пулин, грозовая активность возможна и вдоль западной границы региона. «Днем 3 мая на севере Свердловской области, с теплой стороны фронта, ожидаются грозы. Они также могут пройтись и вдоль западной границы региона», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также Пулин отметил, что 3 мая в регионе температура воздуха днем может достигнуть до +25-30 градусов, ночью — +7-12 градусов. А в Екатеринбурге может обновиться суточный рекорд максимальной температуры. На данный момент рекорд для 3 мая составляет +26,1 градуса. Это было в 1927 году. В уральской столице существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +26-28 градусов, а ночью — +12-14 градусов.

На севере Свердловской области днем 3 мая ожидаются грозы. Однако, как отмечает метеоролог Алексей Пулин, грозовая активность возможна и вдоль западной границы региона. «Днем 3 мая на севере Свердловской области, с теплой стороны фронта, ожидаются грозы. Они также могут пройтись и вдоль западной границы региона», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также Пулин отметил, что 3 мая в регионе температура воздуха днем может достигнуть до +25-30 градусов, ночью — +7-12 градусов. А в Екатеринбурге может обновиться суточный рекорд максимальной температуры. На данный момент рекорд для 3 мая составляет +26,1 градуса. Это было в 1927 году. В уральской столице существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +26-28 градусов, а ночью — +12-14 градусов.