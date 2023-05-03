На берегу реки Миасс горит трава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В микрорайоне Челябинска Academ Riverside 3 мая продолжает бушевать ландшафтный пожар. Несмотря на то, что в ГУ МЧС по региону успокаивают, что угрозы жилому сектору нет, горожане продолжают паниковать.

«Ужас какой-то! Как через реку только огонь перекинулся — непонятно», — пишут местные жители в социальных сетях.

По словам очевидцев, в настоящее время микрорайон укатан дымкой. Запах гари не дает жителям нормально дышать.

При этом в ГУ МЧС сообщают, что жителям не о чем беспокоиться. Угрозы жилому сектору нет. Специалисты занимаются ликвидацией пожара. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают три автоцистерны и одна единица техники от лесничества.

Фото: Дарья П. в группе «Академ Риверсайд» в «ВКонтакте»