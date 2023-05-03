В микрорайоне Челябинска продолжает бушевать ландшафтный пожар. Фото, видео

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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, трава, огонь
На берегу реки Миасс горит трава Фото:

В микрорайоне Челябинска Academ Riverside 3 мая продолжает бушевать ландшафтный пожар. Несмотря на то, что в ГУ МЧС по региону успокаивают, что угрозы жилому сектору нет, горожане продолжают паниковать.

«Ужас какой-то! Как через реку только огонь перекинулся — непонятно», — пишут местные жители в социальных сетях.

По словам очевидцев, в настоящее время микрорайон укатан дымкой. Запах гари не дает жителям нормально дышать.

При этом в ГУ МЧС сообщают, что жителям не о чем беспокоиться. Угрозы жилому сектору нет. Специалисты занимаются ликвидацией пожара. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают три автоцистерны и одна единица техники от лесничества.

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В микрорайоне Челябинска Academ Riverside 3 мая продолжает бушевать ландшафтный пожар. Несмотря на то, что в ГУ МЧС по региону успокаивают, что угрозы жилому сектору нет, горожане продолжают паниковать. «Ужас какой-то! Как через реку только огонь перекинулся — непонятно», — пишут местные жители в социальных сетях. По словам очевидцев, в настоящее время микрорайон укатан дымкой. Запах гари не дает жителям нормально дышать. При этом в ГУ МЧС сообщают, что жителям не о чем беспокоиться. Угрозы жилому сектору нет. Специалисты занимаются ликвидацией пожара. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают три автоцистерны и одна единица техники от лесничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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