Присяжные признали виновным пермяка, убившего женщин ради наследства

03 мая 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Последствия вердикта суд обсудит 15 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт пермяку, который убил сожительницу своего брата и ее подругу ради дома и земельного участка. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Коллегия присяжных сочла вину подсудимого доказанной. Присяжные также решили, что он не заслуживает снисхождения», — говорится в telegram-канале. Последствия вынесенного решения судья обсудит 15 мая. Подсудимый, по версии следствия, пришел в дом сожительницы умершего брата, чтобы убить ее и завладеть наследством в виде дома и земельного участка, оставшийся после смерти родственника. По несчастливой случайности в тот момент в доме вместе с сожительницей находилась ее подруга. Пермяк выстрелил по одному разу по своим жертвам, а после нанес удары ножом.

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт пермяку, который убил сожительницу своего брата и ее подругу ради дома и земельного участка. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Коллегия присяжных сочла вину подсудимого доказанной. Присяжные также решили, что он не заслуживает снисхождения», — говорится в telegram-канале. Последствия вынесенного решения судья обсудит 15 мая. Подсудимый, по версии следствия, пришел в дом сожительницы умершего брата, чтобы убить ее и завладеть наследством в виде дома и земельного участка, оставшийся после смерти родственника. По несчастливой случайности в тот момент в доме вместе с сожительницей находилась ее подруга. Пермяк выстрелил по одному разу по своим жертвам, а после нанес удары ножом.