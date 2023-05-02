02 мая 2023

Присяжные признали виновным пермяка, убившего женщин ради наследства

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Последствия вердикта суд обсудит 15 мая Фото:

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт пермяку, который убил сожительницу своего брата и ее подругу ради дома и земельного участка. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.

«Коллегия присяжных сочла вину подсудимого доказанной. Присяжные также решили, что он не заслуживает снисхождения», — говорится в telegram-канале. Последствия вынесенного решения судья обсудит 15 мая.

Подсудимый, по версии следствия, пришел в дом сожительницы умершего брата, чтобы убить ее и завладеть наследством в виде дома и земельного участка, оставшийся после смерти родственника. По несчастливой случайности в тот момент в доме вместе с сожительницей находилась ее подруга. Пермяк выстрелил по одному разу по своим жертвам, а после нанес удары ножом.

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Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт пермяку, который убил сожительницу своего брата и ее подругу ради дома и земельного участка. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Коллегия присяжных сочла вину подсудимого доказанной. Присяжные также решили, что он не заслуживает снисхождения», — говорится в telegram-канале. Последствия вынесенного решения судья обсудит 15 мая. Подсудимый, по версии следствия, пришел в дом сожительницы умершего брата, чтобы убить ее и завладеть наследством в виде дома и земельного участка, оставшийся после смерти родственника. По несчастливой случайности в тот момент в доме вместе с сожительницей находилась ее подруга. Пермяк выстрелил по одному разу по своим жертвам, а после нанес удары ножом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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