Пермяка госпитализировали после нападения гадюки

03 мая 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Скорая помощь доставила пермяка в больницу, где был антидот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На жителя Перми напала гадюка во время рыбалки в Кондратово. Пострадавший отправился в ближайший травмпункт, где ему стало плохо, тогда его отвезли в больницу, где был антидот. «Он то терял сознание, то приходил в себя. Кожа стала сине-серого цвета. Упало давление. Пульс не прощупывался. Это была очень страшная картина», — рассказал «Аргументы и факты Пермь» друг укушенного, который был с ним на рыбалке. Как рассказал приятель, они с другом были на рыбалке. Пермяк в какой-то момент решил пройтись по берегу в поисках лучшего места для рыбалки. Позже он вернулся к другу и сказал, что его укусила змея. Сначала пострадавший не планировал обращаться за медпомощью, но приятель его переубедил. В ближайшем травмпункте пермяку стало плохо, тогда его отвезли в больницу и сделали инъекцию противоядия. Сейчас мужчине уже лучше, он находится под присмотром врачей. Ранее URA.RU рассказывало о появлении ядовитых змей в городах Пермского края. Этой весной гадюк замечали жители Чусового, Краснокамска и Березников.

На жителя Перми напала гадюка во время рыбалки в Кондратово. Пострадавший отправился в ближайший травмпункт, где ему стало плохо, тогда его отвезли в больницу, где был антидот. «Он то терял сознание, то приходил в себя. Кожа стала сине-серого цвета. Упало давление. Пульс не прощупывался. Это была очень страшная картина», — рассказал «Аргументы и факты Пермь» друг укушенного, который был с ним на рыбалке. Как рассказал приятель, они с другом были на рыбалке. Пермяк в какой-то момент решил пройтись по берегу в поисках лучшего места для рыбалки. Позже он вернулся к другу и сказал, что его укусила змея. Сначала пострадавший не планировал обращаться за медпомощью, но приятель его переубедил. В ближайшем травмпункте пермяку стало плохо, тогда его отвезли в больницу и сделали инъекцию противоядия. Сейчас мужчине уже лучше, он находится под присмотром врачей. Ранее URA.RU рассказывало о появлении ядовитых змей в городах Пермского края. Этой весной гадюк замечали жители Чусового, Краснокамска и Березников.