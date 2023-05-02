02 мая 2023

Пермяка госпитализировали после нападения гадюки

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Скорая помощь доставила пермяка в больницу, где был антидот Фото:

На жителя Перми напала гадюка во время рыбалки в Кондратово. Пострадавший отправился в ближайший травмпункт, где ему стало плохо, тогда его отвезли в больницу, где был антидот.

«Он то терял сознание, то приходил в себя. Кожа стала сине-серого цвета. Упало давление. Пульс не прощупывался. Это была очень страшная картина», — рассказал «Аргументы и факты Пермь» друг укушенного, который был с ним на рыбалке.

Как рассказал приятель, они с другом были на рыбалке. Пермяк в какой-то момент решил пройтись по берегу в поисках лучшего места для рыбалки. Позже он вернулся к другу и сказал, что его укусила змея. Сначала пострадавший не планировал обращаться за медпомощью, но приятель его переубедил. В ближайшем травмпункте пермяку стало плохо, тогда его отвезли в больницу и сделали инъекцию противоядия. Сейчас мужчине уже лучше, он находится под присмотром врачей.

Ранее URA.RU рассказывало о появлении ядовитых змей в городах Пермского края. Этой весной гадюк замечали жители Чусового, Краснокамска и Березников.

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На жителя Перми напала гадюка во время рыбалки в Кондратово. Пострадавший отправился в ближайший травмпункт, где ему стало плохо, тогда его отвезли в больницу, где был антидот. «Он то терял сознание, то приходил в себя. Кожа стала сине-серого цвета. Упало давление. Пульс не прощупывался. Это была очень страшная картина», — рассказал «Аргументы и факты Пермь» друг укушенного, который был с ним на рыбалке. Как рассказал приятель, они с другом были на рыбалке. Пермяк в какой-то момент решил пройтись по берегу в поисках лучшего места для рыбалки. Позже он вернулся к другу и сказал, что его укусила змея. Сначала пострадавший не планировал обращаться за медпомощью, но приятель его переубедил. В ближайшем травмпункте пермяку стало плохо, тогда его отвезли в больницу и сделали инъекцию противоядия. Сейчас мужчине уже лучше, он находится под присмотром врачей. Ранее URA.RU рассказывало о появлении ядовитых змей в городах Пермского края. Этой весной гадюк замечали жители Чусового, Краснокамска и Березников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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