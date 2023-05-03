Высокопоставленного экс-сотрудника челябинской таможни отправили в колонию

Бывшего начальника отдела таможни Гефеля приговорили к шести годам строго режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший начальник отдела по противодействию коррупции челябинской таможни Владимир Гефель приговорен к шести годам в колонии строгого режима за взятку в размере более 1,2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В отношении Гефеля было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сосновский районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на три года», — сообщили в прокуратуре.

Гефеля задержали по подозрению в получении взятки. Установлено, что в мае 2022 года через посредника он получил половину взятки в размере 19 300 долларов США (по курсу Банка России свыше 1,2 млн рублей). За это он обещал организации, предоставляющей транспортно-логистические услуги, беспрепятственное пересечение транспортных средств через пропускной пункт «Бугристое» и ускоренное проведение осмотра