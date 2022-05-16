Челябинского таможенника, задержанного ФСБ, отправили в СИЗО

Ближайшие 2 месяца Владимир Гефель проведет за решеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Басманный районный суд Москвы 16 мая отправил под стражу на два месяца начальника отдела по противодействию коррупции челябинской таможни Владимира Гефеля. Чиновника подозревают в вымогательстве взяток.

«Избрать в отношении Владимира Гефеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки организованной группой лиц, с вымогательством, в особо крупном размере“). Меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июля 2022 года», — цитирует ТАСС постановление судьи Валентины Левашовой.

Вину Гефеля подтверждают показания свидетелей и данные оперативно-разыскной деятельности сотрудников ФСБ РФ, посчитали в суде.

Гефель был задержан по подозрению в вымогательстве взяток от представителей бизнеса. По версии следствия, он получал деньги за содействие в крупных поставках импорта из Казахстана в Россию. Уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника расследуется в центральном аппарате СК России, сообщили URA.RU собственные источники.