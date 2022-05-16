Челябинского таможенника, задержанного ФСБ, отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы 16 мая отправил под стражу на два месяца начальника отдела по противодействию коррупции челябинской таможни Владимира Гефеля. Чиновника подозревают в вымогательстве взяток.
«Избрать в отношении Владимира Гефеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки организованной группой лиц, с вымогательством, в особо крупном размере“). Меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июля 2022 года», — цитирует ТАСС постановление судьи Валентины Левашовой.
Вину Гефеля подтверждают показания свидетелей и данные оперативно-разыскной деятельности сотрудников ФСБ РФ, посчитали в суде.
Гефель был задержан по подозрению в вымогательстве взяток от представителей бизнеса. По версии следствия, он получал деньги за содействие в крупных поставках импорта из Казахстана в Россию. Уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника расследуется в центральном аппарате СК России, сообщили URA.RU собственные источники.
Басманный районный суд Москвы 16 мая отправил под стражу на два месяца начальника отдела по противодействию коррупции челябинской таможни Владимира Гефеля. Чиновника подозревают в вымогательстве взяток. «Избрать в отношении Владимира Гефеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки организованной группой лиц, с вымогательством, в особо крупном размере“). Меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июля 2022 года», — цитирует ТАСС постановление судьи Валентины Левашовой. Вину Гефеля подтверждают показания свидетелей и данные оперативно-разыскной деятельности сотрудников ФСБ РФ, посчитали в суде. Гефель был задержан по подозрению в вымогательстве взяток от представителей бизнеса. По версии следствия, он получал деньги за содействие в крупных поставках импорта из Казахстана в Россию. Уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника расследуется в центральном аппарате СК России, сообщили URA.RU собственные источники.