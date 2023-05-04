Пропавшую челябинку нашли мертвой рядом с кладбищем

05 мая 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, женщину убил собутыльник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницу деревни Теренкуль (Челябинская область), которая пропала 3 мая, нашли мертвой неподалеку от местного кладбища. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о криминальном характере гибели. «На теле и лице погибшей выявлено множество ссадин. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — сообщил источник. По данным URA.RU, убийца женщины задержан. Он водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, он совершил преступление в ходе распития спиртного со знакомой. Между ними произошла ссора, вылившаяся в убийство. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Жительницу деревни Теренкуль (Челябинская область), которая пропала 3 мая, нашли мертвой неподалеку от местного кладбища. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о криминальном характере гибели. «На теле и лице погибшей выявлено множество ссадин. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — сообщил источник. По данным URA.RU, убийца женщины задержан. Он водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, он совершил преступление в ходе распития спиртного со знакомой. Между ними произошла ссора, вылившаяся в убийство. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.