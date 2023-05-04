Пермякам напомнили об опасности родниковой воды

05 мая 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Вода в родниках не всегда безопасна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Пермского края напомнили о том, что пить родниковую воду не всегда безопасно. Об этом сообщили эпидемиологи регионального Роспотребнадзора. «Следует помнить, что качество питьевой воды в роднике нестабильно. Зона питания родника не защищена от негативного воздействия как природного, так и техногенного характера. А во время паводка негативное влияние усиливается», — предупреждают в Роспотребнадзоре. Эпидемиологи отмечают, что вероятность загрязнения родниковой воды возбудителями инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы достаточно высока. Помимо этого, у родников нет ответственных лиц, которые бы следили за качеством воды. Специалисты ведомства напомнили пермякам, что не следует рассматривать родники как источник питьевого водоснабжения. Использовать такую воду для бытовых нужд и мытья овощей также не рекомендуется.

Жителям Пермского края напомнили о том, что пить родниковую воду не всегда безопасно. Об этом сообщили эпидемиологи регионального Роспотребнадзора. «Следует помнить, что качество питьевой воды в роднике нестабильно. Зона питания родника не защищена от негативного воздействия как природного, так и техногенного характера. А во время паводка негативное влияние усиливается», — предупреждают в Роспотребнадзоре. Эпидемиологи отмечают, что вероятность загрязнения родниковой воды возбудителями инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы достаточно высока. Помимо этого, у родников нет ответственных лиц, которые бы следили за качеством воды. Специалисты ведомства напомнили пермякам, что не следует рассматривать родники как источник питьевого водоснабжения. Использовать такую воду для бытовых нужд и мытья овощей также не рекомендуется.